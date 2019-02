CORSO FOGAZZARO RIAPERTA AL TRAFFICO?

L’amministrazione Comunale di Vicenza vuole riaprire al traffico, in via sperimentale a partire da marzo, il tratto di Corso Fogazzaro che va da contrà Busato e contrà Cantarane.

Stiamo raccogliendo le opinioni degli operati commerciali e residenti della via. Sei d’accordo o meno la sperimentazione?

(Confesercenti Veneto Centrale)