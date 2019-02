ZTL E ACCESSIBILITÀ: TROPPA CONFUSIONE

Siamo di fronte ad una sollecitazione al giorno. Non passa giorno senza che nei nostri uffici arrivi la telefonata di un socio che ci chieda informazioni sullo stato di fatto della ztl cittadina.

Da mesi oramai è stata diffusa la voce di una revisione, apparsa anche recentemente sulla stampa, delle regole di accesso con le auto in centro.

Oramai in tanti stanno aspettando questa benedetta zona rossa e queste zone meno vincolate. In tanti stanno aspettando che dalle dichiarazioni giornalistiche si passi alle decisioni amministrative.

Lo stiamo ripetendo da mesi, evitiamo provvedimenti sul traffico a stralcio, diamoci una programma con date ed interventi in modo da garantire a tutti coloro che vengono a Padova un sistema di accessibilità moderno e funzionante, muoviamoci con scelte chiare e precise che non creino confusione e creiamo finalmente una immagine ed un progetto di una citta accogliente.

Per quanto riguarda la ZTL diamoci una scadenza – metà febbraio – ci sembra una scadenza credibile – per intervenire e dare certezze di come giungere in città a chi viene per il tempo libero, a chi ci lavora e a chi ci risiede. Continuare a discutere, a rilanciare a verificare fa solo male a tutti noi.

(Confesercenti Veneto Centrale)