Fondazione Giovanni Paolo II: la radioterapia si rinnova. Al via il nuovo acceleratore lineare e Molise Art

(Campobasso, 15 febbraio) – Trattamenti piu’ precisi e mirati nella cura dei tumori con un potenziale miglioramento dei risultati attesi e una riduzione degli effetti collaterali delle terapie: sono solo alcuni dei vantaggi generati dal nuovo acceleratore lineare inaugurato oggi all’interno del reparto di radioterapia della Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso.

I lavori di sostituzione del vecchio acceleratore, iniziati lo scorso di agosto hanno visto oltre all’adeguamento dei locali anche all’istallazione del nuovo acceleratore, la caratterizzazione dei fasci elettronici e fotonici, l’implementazione dei sistemi di pianificazione del trattamento, i rigorosi controlli sul funzionamento della macchina, per concludersi oggi con la messa in funzione clinica dell’apparecchiatura.

L’investimento tecnologico – relativo al piano di Investimenti pluriennale all’ammodernamento degli spazi e delle apparecchiature voluto dalla Fondazione Giovanni Paolo II presieduta da Maurizio Guizzardi – ha come obiettivo quello di offrire cure di altissima qualita’, in un percorso che mira a garantire al paziente e alla sua famiglia elevati livelli di accoglienza, sicurezza e confort. Il tutto dettato dalla contingenza: la moderna oncologia e’ caratterizzato dalla rapidissima evoluzione delle modalita’ di diagnosi e di trattamento delle neoplasie.

Ma non si tratta dell’unica novita’: all’interno dei locali della radioterapia prendera’ vita il progetto ‘Molise Art – , gia’ promosso dalla Fondazione Policlinico Gemelli di Roma nella forma piu’ neutrale di ‘Gemelli Art – . A caratterizzare il progetto la riproduzione di una serie di affascinanti immagini fotografiche del patrimonio artistico molisano che anche i numerosi pazienti provenienti da altre regioni avranno il piacere di ammirare.

Un cuore ipertecnologico immerso nella bellezza dell’arte per massimizzare le chance di cura per le persone affette da malattie oncologiche. ‘La bellezza e’ Amore realizzato – ha commentato Vincenzo Valentini, Direttore Scientifico della Fondazione e dell’U.O.C. di Radioterapia nel corso della presentazione dell’iniziativa ‘l’arte puo’ essere considerata un’arma in piu’ per favorire la guarigione. Compito del medico e’ anche quello di educare e accompagnare la persona nella dimensione della fragilita’, creando un clima umano e familiare – .

Con l’avvio del nuovo acceleratore lineare, e’ possibile eseguire trattamenti ancor piu’ specializzati attraverso tecniche radioterapiche all’avanguardia che combinando imaging e radioterapia garantiscono estrema precisione, personalizzazione della cura, preservazione d’organo e di funzione, offrendo maggiori opportunita’ di guarigione.

La Fondazione di Ricerca e Cura ‘Giovanni Paolo II – offre in tal modo – sostengono Francesco Deodato e Savino Cilla, rispettivamente responsabili della UO di Radioterapia e della UO di Fisica Sanitaria – l’eccellenza tecnologica in tutte le modalita’ radioterapiche a fasci esterni oggi in uso per i trattamenti oncologici. Il nuovo acceleratore e’ infatti dotato dei piu’ moderni sistemi di imaging e guida ottica che permettono in maniera rapida e precisa di ‘vedere – il bersaglio durante il trattamento con un alto grado di precisione e di correggere istantaneamente sia il posizionamento del paziente che le modalita’ di erogazione del fascio di irradiazione, in modo da riprodurre al millimetro il trattamento radioterapico pianificato – .

‘La Radioterapia ad Intensita’ Modulata (IMRT) e la Radioterapia Volumetrica ad Arco (VMAT), metodiche di alta complessita’ introdotte da molti anni nella nostra pratica clinica per la maggior parte delle patologie – spiegano ancora i medici – beneficiano da oggi di tecnologie di ultima generazione, come la Cone-Beam CT, la possibilita’ di Gating respiratorio e della dosimetria portale online. Grazie ad una TAC ‘on board – e’ da oggi possibile verificare al millimetro la corretta posizione del paziente, visualizzare in tre dimensioni la neoplasia e quindi colpire il bersaglio in maniera ancora piu’ mirata, permettendo cosi’ di preservare gli organi circostanti e di aumentare la percentuale di successo dei trattamenti – .

Grazie alla costante innovazione tecnologica, il Molise ART continuera’ ad essere un polo d’eccellenza anche nel campo dell’attivita’ scientifica: i fisici medici e gli oncologi radioterapisti del nostro Centro molisano sono inseriti in una rete scientifica nazionale e internazionale che supporta la qualita’ della ricerca, come testimoniano le oltre 80 pubblicazioni in extenso prodotte negli ultimi 5 anni su riviste internazionali peer-reviewed altamente qualificate.

Per maggiori informazioni https://www.fgps.it/

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)