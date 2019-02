Veneto: massimo giorgetti passa da fi a fdi

Venezia, 5 feb. (AdnKronos) – ‘Lo scorso settembre ho lanciato un appello per dare vita a un secondo grande movimento all’interno dell’area del centrodestra, sovranista nel difendere l’interesse nazionale italiano e conservatore nella difesa dei valori che hanno fondato la nostra civilta. Da allora su tutto il territorio nazionale stiamo ricevendo importantissime adesioni, particolarmente qui in Veneto, dove oggi annunciamo l’ingresso di Massimo Giorgetti”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Venezia a margine della conferenza stampa di annuncio dell’adesione a Fratelli d’Italia del consigliere regionale in Veneto, Massimo Giorgetti, (Fi).

“Giorgetti e una persona che per la sua storia torna a casa e che qui ha un enorme radicamento, responsabilita, competenze e tutto questo e per noi elemento di particolare orgoglio. La sua adesione e un po’ il calcio d’inizio della seconda fase di Fratelli d’Italia qui in Veneto: crediamo di poter fare un risultato davvero molto importante nelle prossime elezioni europee e affidiamo a Giorgetti la responsabilita di cercare di avvicinare tanti altri mondi, tante altre realta che guardano a noi con interesse e che con noi vogliono difendere gli interessi di chi produce. Realta anche un po’ abbandonate dalle politiche di questo governo ‘, ha concluso.

(Adnkronos)