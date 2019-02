Da qualche tempo, anche grazie all’impulso di papa Francesco, nella chiesa cattolica si sta prestando rinnovata attenzione all’esperienza del “camminare assieme” di persone diverse unite dalla stessa fede per una stessa missione. In una parola: alla sinodalità come dimensione costitutiva della chiesa. Lo testimonia anche il recente documento della Commissione teologica internazionale dal titolo La sinodalità nella vita e nella missione della chiesa.

Le Facoltà teologiche italiane hanno voluto dare un contributo allo studio del tema attivando, nel triennio 2015-2018, un progetto di ricerca su La dimensione sinodale della chiesa e le pratiche di sinodalità nella chiesa, che ha visto impegnati una ventina di docenti delle Facoltà del Triveneto (capofila), di Sicilia, Pugliese, dell’Italia Centrale, dell’Emilia Romagna, dell’Italia Settentrionale, e dell’Istituto universitario Sophia.

Lo sfondo ecclesiologico e la prospettiva storica, il sinodo diocesano, il ruolo del vescovo e del presbiterio, il ruolo dei laici, il consiglio pastorale parrocchiale e diocesano sono stati gli argomenti al centro degli incontri seminariali che si sono svolti a Roma, Padova, Firenze, Bologna, Palermo e Bari, con il sostegno del Servizio nazionale per gli studi superiori di Teologia e di Scienze religiose della Conferenza episcopale italiana.

Venerdì 12 aprile a Padova si terrà il convegno accademico inter-facoltà Sinodalità: una chiesa di fratelli e sorelle che camminano e decidono insieme, che conclude il progetto, raccoglie e rilancia i risultati di un’approfondita indagine teologica e pastorale, mettendoli a disposizione delle comunità cristiane e di quanti sono interessati a comprendere le ragioni e lo stile della loro presenza nel mondo.

Programma convegno inter-facoltà

Sinodalità: una chiesa di fratelli e sorelle che camminano e decidono insieme

venerdì 12 aprile 2019, ore 9.30-17

Padova, Facoltà Teologica del Triveneto, via del Seminario 7

9.30 SALUTI

Mons. Ignazio Sanna, presidente del Comitato CEI per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose

Roberto Tommasi, preside della Facoltà Teologica del Triveneto

INTRODUZIONE

Riccardo Battocchio (Facoltà Teologica del Triveneto)

RELAZIONI

10.00 «Il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio». Il contributo del documento della Commissione Teologica Internazionale “La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa” (2 marzo 2018)

Piero Coda (Istituto Universitario Sophia, Commissione Teologica Internazionale)

10.40 Per una Chiesa sinodale di fratelli e di sorelle: stili, luoghi, dinamiche

Carmelo Torcivia (Facoltà Teologica di Sicilia)

L’ontologia della comunione nella vita della Chiesa: una prospettiva filosofica

Roberto Mancini (Università di Macerata)

11.40 Elaborare decisioni nella Chiesa

Serena Noceti (Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana)

Imparare a decidere assieme

Michele Visentin (dirigente scolastico Liceo MAUS Padova, Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova)

12.40 pausa

14.00 Sinodalità della Chiesa e collegialità episcopale

Dario Vitali (Pontificia Università Gregoriana)

Novità per il Sinodo dei vescovi: la costituzione apostolica Episcopalis Communio

Matteo Visioli (Congregazione per la Dottrina della Fede)

15.30 – 17.00 GRUPPI DI LAVORO

1. Formare a una “mentalità sinodale”

modera Assunta Steccanella (Facoltà Teologica del Triveneto)

2. Sinodalità e vita consacrata

modera Ugo Sartorio (Facoltà Teologica del Triveneto)

3. Sinodalità e organismi ecclesiali di consiglio

modera Livio Tonello (Facoltà Teologica del Triveneto, Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova)

4. Sinodalità e dinamiche relazionali

modera Gianfranco Calabrese (Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione di Genova)

Progetto e coordinamento scientifico

Roberto Tommasi, Livio Tonello, Riccardo Battocchio

SEDE DEL CONVEGNO

Facoltà Teologica del Triveneto

via del Seminario 7

Padova

tel. 049-664116

www.fttr.it

Segreteria

Chiara Gatto

tel. 049-8787588

[email protected]

Ufficio stampa

Paola Zampieri

Tel. 049-8787589

[email protected]

ISCRIZIONI

La partecipazione al convegno è gratuita.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà pervenire alla segreteria del convegno entro il 5 aprile 2019.

Per iscriversi cliccare qui

Scarica il depliant.

(Facoltà Teologica del Triveneto)