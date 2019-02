Tregua di sole

Roma, 5 feb. (AdnKronos) – In questi giorni un vortice ciclonico si e’ isolato tra la Sicilia e il mar Ionio facendo peggiorare le condizioni meteo su buona parte del Sud. Anche nelle prossime ore ci aspettiamo precipitazioni molto intense con rovesci a carattere temporalesco specie sulle province di Crotone, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Messina dove non sono da escludere locali nubifragi e allagamenti. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo tanto tempo tornera’ a far parlare di se’ l’Anticiclone delle Azzorre, previsto in rinforzo su buona parte dell’Europa. Di conseguenza anche sul nostro Paese ci aspettiamo una prevalenza di bel tempo praticamente su tutti i settori, almeno fino alla giornata di sabato 9 febbraio.

Anche le temperature sono previste in leggero aumento rispetto agli ultimi giorni con valori durante le ore centrali del giorno intorno agli 8-10 C al Nord e tra i 10 C e i 14 C al Centro Sud ed Isole. Di notte invece la colonnina di mercurio scendera’ diffusamente sotto gli 0 C sulle regioni settentrionali con estese gelate e il possibile ritorno delle nebbie sulle basse pianure.

Antonio Sano’, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, avverte che i primi segnali di un cambiamento del tempo avverranno nel corso della giornata di sabato con un aumento della nuvolosita’ e deboli piogge tra Toscana e Liguria di Levante. Da domenica 10 febbraio nuova svolta con una depressione in arrivo dal Nord Europa pronta ad investire l’Italia con piogge specie al Centro Nord e nevicate abbondanti sulle Alpi fino a bassa quota.

(Adnkronos)