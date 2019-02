Johnson & Johnson Vision annuncia la disponibilita’ in Europa di TECNIS Eyhance IOL, una lente intraoculare monofocale di prossima g

– Prima lente (1) della categoria IOL monofocale in Europa a offrire vista da distanza intermedia e da lontano di 20/20*.

Le lenti intraoculari TECNIS Eyhance offrono le stesse caratteristiche di scarsa incidenza di aloni, abbagliamento o diffusione a starburst della luce delle lenti introaculari monopezzo TECNIS.

SANTA ANA, California, 4 febbraio 2019 /PRNewswire/ — Johnson & Johnson Vision2, leader globale per la cura degli occhi, ha annunciato oggi il lancio della propria lente intraoculare TECNIS Eyhance IOL per la cura della cataratta in Europa. Questa lente intraoculare (IOL) monofocale di prossima generazione consente ai pazienti di avere una vista di alta qualita’ sia da distanza intermedia che da lontano. Si tratta di un traguardo importante per la categoria delle lenti intraoculari monofocali, oggi infatti la maggior parte delle lenti di tipo monofocale corregge la vista dei pazienti con cataratta in modo che possano vedere da lontano, ma non migliorano la vista intermedia, necessaria per poter eseguire molte attivita’ quotidiane.

“Grazie alla disponibilita’ delle lenti intraoculari TECNIS Eyhance IOL in Europa, siamo orgogliosi di poter offrire un’altra soluzione importante ai pazienti con cataratta,” ha dichiarato Tom Frinzi, Presidente Globale, Chirurgia, Johnson & Johnson Vision3. “Abbiamo visto l’opportunita’ di costruire l’eredita’ della famiglia della lente TECNIS e il testato design della nostra piattaforma monopezzo per ridisegnare cio’ che era possibile con la lente monofocale asferica standard.

Le lenti intraoculari TECNIS Eyhance consentono ai pazienti di migliorare in modo significativo la vista da media distanza, rispetto alle lenti intraoculari monofocali asferiche standard, oltre a migliorare la vista da lontano 20/20. Inoltre, i dati hanno messo in luce una bassa incidenza di aloni, abbagliamento o a starburst della luce (cerchi luminosi di luce che circondano i fari delle vetture e altre fonti di luce) paragonabili a quanto segnalato dalle lenti intraoculari monopezzo TECNIS. In base ai risultati segnalati dai pazienti, le lenti intraoculari TECNIS Eyhance consentono alla maggior parte dei pazienti di eseguire alcune attivita’ con minore difficolta’, come ad esempio la deambulazione su superfici non perfettamente piane, o lo svolgimento di attivita’ legate agli interessi personali, compresi gli hobby preferiti.4

“Oggi, i pazienti con cataratta sono costretti a un compromesso sulla loro vista quando scelgono le lenti intraoculari monofocali,” ha spiegato il dott. Oliver Findl, MBA, Direttore del reparto di oftalmologia, Hanusch Hospital Vienna, membro del consiglio di ESCRS e segretario5. “Possono riuscire a correggere la vista da lontano , ma hanno bisogno di occhiali per attivita’ che richiedono di vedere da distanza ravvicinata o intermedia, ovvero ogni cosa che si trovi alla distanza di un braccio, come ad esempio lavorare al computer o guardare il tachimetro della propria vettura. Le lenti intraoculari TECNIS Eyhance offrono una vista di alta qualita’ sia da distanza intermedia sia da lontano , questo rappresenta un importante passo in avanti per mettere in grado i pazienti di affrontare con maggiore semplicita’ la loro vita quotidiana.”

Le lenti intraoculari TECNIS Eyhance hanno l’approvazione per poter usare il marchio CE e al momento sono in commercio nell’Unione Europea, tra cui Regno Unito, Italia, Francia, Spagna, Germania. In alcuni paesi, le lenti intraoculari TECNIS Eyhance sono copertedalle assicurazioni mediche, e diventano cosi’ una possibilita’ importante per i pazienti quando si prende in esame un lente intraoculare monofocale. Le lenti intraoculari TECNIS Eyhance non hanno l’approvazione per la vendita o per l’uso per scopiu’ commerciali negli Stati Uniti.

Le lenti intraoculari TECNIS Eyhance fanno parte della famiglia di lenti intraoculari TECNIS che offrono una serie di opzioni per la vista di persone con cataratta tutte mirate a garantire una vista chiara e nitida per soddisfare tutte le esigenze e gli stili di vita individuali. In particolare, sono gia’ presenti le lenti intraoculari per la correzione della presbiopia TECNIS Symfony, in grado di risolvere altri problemi di vista, aiutare i pazienti a ridurre la necessita’ di mettere gli occhiali, e a migliorare la messa a fuoco a tutte le distanze; da vicino, distanza intermedia e da lontano.

Informazioni sulla catarattaSi stima che 253 milioni di persone presentino problemi alla vista: 36 milioni sono non vedenti mentre 217 milioni hanno problemi di vista da moderati a gravi.6,7 La cataratta, la principale causa di cecita’ a livello globale,8 rappresenta il 35% delle cause di cecita’ e il 24% dei danni alla vita da moderati a gravi9. Piu’ del 90% delle persone sviluppa la cataratta all’eta’ di 65 anni.10 Se non trattate, le cataratte causano un deterioramento della vista nel tempo. La chirurgia della cataratta e’ l’intervento piu’ comune eseguito in tutto il mondo.11

Informazioni su Johnson & Johnson VisionAlla Johnson & Johnson Vision, parte di Johnson & Johnson Medical Devices Companies12, siamo molto ambiziosi: cambiare la traiettoria della salute degli occhi in tutto il mondo. Tramite le nostre societa’ operative, offriamo l’innovazione che consente ai professionisti della cura degli occhi di ottenere risultati migliori per i pazienti nel corso della loro vita, con prodotti e tecnologie che rispondono a esigenze insoddisfatte quali errore di rifrazione, cataratta e secchezza oculare. Nelle comunita’ piu’ bisognose, lavoriamo in collaborazione per ampliare l’accesso alla cura oculistica di qualita’, e ci impegniamo ad aiutare le persone a vedere meglio, connettersi meglio e vivere meglio. Visitate il sito https://www.jjvision.com/. Seguiteci @JNJVision su Twitter e Johnson & Johnson Vision su LinkedIn.

Informazioni su Johnson & Johnson Medical Devices Companies L’azienda di dispositivi medici piu’ completi al mondo, basata su un secolo di esperienza, che fonde scienza e tecnologia, per modellare il futuro della salute e offrire benefici a sempre piu’ persone in tutto il mondo. Con la nostra ineguagliabile ampiezza, profondita’ e portata attraverso la chirurgia, l’ortopedia, la visione e le soluzioni interventistiche, stiamo lavorando per cambiare profondamente il modo in cui le cure vengono erogate. Stiamo lavorando per questo.

Informazioni su TECNIS Eyhance IOL

Indicazioni per l’uso Le lenti intraoculari TECNIS Eyhance, modello ICB00, sono indicate per la correzione visiva dell’afachia in pazienti adulti in cui e’ stata rimossa una lente per cataratta con estrazione extracapsulare della cataratta. La lente estende la profondita’ di messa a fuoco, che migliora la visione per l’esecuzione di attivita’ da distanza intermedia e fornisce una vista da lontano simile rispetto a una lente intraoculare monofocale asferica standard. La lente e’ indicata solo per la sostituzione della borsa capsulare.

Eventi avversi generali per le lenti intraoculariPotenziali eventi avversi durante o dopo la chirurgia della cataratta con impianto di una lente intraoculare possono includere, ma non sono limitati a: endoftalmite/infezione intraoculare, ipopione, ifema, dislocazione della lente intraoculare, edema maculare cistoide, blocco pupillare, distacco della retina/strappo, edema stromale persistente della cornea, irite persistente, IOP persistente (pressione intraoculare) che richiede trattamento, scompenso corneale acuto, intervento chirurgico intraoculare secondario (incluso riposizionamento dell’impianto, rimozione, presa AC eseguita una settimana dopo la chirurgia della cataratta o altra procedura chirurgica) e qualsiasi altro evento avverso che porta a un danno permanente della vista o richiede un intervento chirurgico o medico per prevenire danni permanenti alla vista.

ATTENZIONE: Fare riferimento alle istruzioni per l’uso per informazioni importanti sulla sicurezza.

Avvertenze in merito alle dichiarazioni previsionali Il presente comunicato stampa contiene delle “dichiarazioni previsionali” cosi’ come indicato nel Private Securities Litigation Reform Act (Legge di riforma in materia di titoli privati) del 1995 in merito alle lenti intraoculari TECNIS Eyhance. Al lettore si raccomanda di non fare affidamento alle presenti dichiarazioni previsionali. Le presenti dichiarazioni si basano sulle aspettative attuali relativamente a eventi futuri. Qualora i presupposti di base si dimostrassero imprecisi, oppure se si dovessero verificare rischi noti o non noti, i risultati effettivi potrebbero differire di fatto dalle aspettative e dalle proiezioni di Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., o una qualsiasi altra societa’ Johnson & Johnson Medical Devices Companies e/o Johnson & Johnson. I rischi e le incertezze comprendono, ma non si limitano a: incertezza delle approvazioni normative; incertezza del successo commerciale; cause intentate per i brevetti; concorrenza, compresi i progressi tecnologici, i nuovi prodotti e i brevetti raggiunti dai concorrenti; difficolta’ nella produzione e ritardi; problemi di efficacia o di sicurezza del prodotto con conseguente richiamo del prodotto o azione normativa; modifiche alle leggi e ai regolamenti applicabili, incluse le riforme globali dell’assistenza sanitaria; cambiamenti nei comportamenti e nei modelli di spesa degli acquirenti di prodotti e servizi sanitari; e le tendenze verso il contenimento dei costi dell’assistenza sanitaria. Un ulteriore elenco e descrizione di tali rischi, incertezze e altri fattori sono disponibili nel Rapporto annuale di Johnson & Johnson sul modulo 10-K per l’anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2017, comprese le sezioni intitolate “Nota cautelativa relativa alle dichiarazioni previsionali” e “Articolo 1A. Fattori di rischio,” e l’ultimo Rapporto trimestrale della societa’ presentato recentemente sul Modulo 10-Q, e la documentazione presentata successivamente alla Securities and Exchange Commission (Commissione di controllo sui titoli e la borsa). Copie di questi documenti sono disponibili online su www.sec.gov, www.jnj.com o possono esser richieste a Johnson & Johnson. Le societa’ Johnson & Johnson Medical Devices Companies o Johnson & Johnson non assumono l’impegno di aggiornare nessuna delle dichiarazioni previsionali a seguito di nuove informazioni, eventi o sviluppiu’ futuri.

TECNIS, TECNIS Eyhance e TECNIS Symfony sono marchi commerciali di Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. C Johnson e Johnson Surgical Vision, Inc. 2019.

1 TECNIS Eyhance IOL – Product monograph EMEA 2019, tabella 4.1 SC2019CT40022 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.3 Assunto da Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 4 Data on file, Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2018. DOF2018CT4015.5 Consulente scientifico (a pagamento) per Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 6 Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of blindness and distance and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis. Sito web The Lancet. https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30293-0/fulltext. Accesso effettuato il 14 novembre 2018.7 Blindness and Vision. Sito web della World Health Organization. http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment. Accesso effettuato il 14 ovembre 2018.8 Priority Eye Diseases. World Health Organization.9 IAPB Vision Atlas. http://atlas.iapb.org/global-burden-vision-impairment/gbvi-global-cause-estimates/. Accesso effettuato il 26 novembre 2018. 10 Sito web della University of Michigan Kellogg Eye Center. http://www.kellogg.umich.edu/patientcare/conditions/cataract.html. Accesso il 28 ottobre 2017. REF2016OTH327.11 The Journey to Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery: New Beginnings or False Dawn? Trikha S, Turnbull AM, Morris RJ, Anderson DF, Hossain P.12 Comprende le attivita’ nel campo della chirurgia, ortopedia, visione e attivita’ interventistiche all’interno del segmento dei dispositivi medici di Johnson & Johnson

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/600714/Johnson_and_Johnson_Vision_Logo.jpg

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)