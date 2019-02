Export: unioncamere veneto inaugura sede a bruxelles

Venezia, 4 feb. (AdnKronos) – Unioncamere Veneto e Regione del Veneto rinnovano la collaborazione per promuovere insieme la realta economica regionale in Europa. Mercoledi 6 febbraio, la delegazione di Bruxelles di Unioncamere Veneto trasferira i propri uffici presso la sede della Regione del Veneto in Avenue de Tervueren 67 consolidando una lungimirante e comune strategia per le imprese.

Alla cerimonia di inaugurazione interverranno Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto, l’ambasciatrice d’Italia a Bruxelles Elena Basile, Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e Citta metropolitana di Venezia, alcuni membri del Parlamento Europeo e i principali rappresentanti del panorama istituzionale ed economico italiano presenti nella capitale belga.

Presente dal 1996 a Bruxelles con una propria sede di rappresentanza, Unioncamere Veneto facilita il dialogo e il confronto tra il sistema economico ed imprenditoriale veneto e le Istituzioni comunitarie, le rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l’Ue e le Regioni d’Europa.

(Adnkronos)