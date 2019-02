Pil: moretti (pd), ‘questo governo mette a rischio il futuro del paese’

Venezia, 1 feb. (AdnKronos) – ‘Da presunto boom economico a recessione vera nel giro di due settimane. Questo governo sta deprimendo il Paese, mettendo a rischio la vita delle nostre imprese e migliaia di posti di lavoro ‘. A dirlo in una nota e Alessandra Moretti, consigliera regionale del Partito Democratico, del Veneto che va all’attacco dell’esecutivo gialloverde dopo gli ultimi dati Istat.

‘? il secondo trimestre consecutivo con il Pil in calo, non so da quanti anni non si verificava un evento del genere. Lega e Cinque Stelle sono al ‘comando’ da otto mesi e le accuse a chi c’era prima non reggono piu. L’occupazione si crea investendo su infrastrutture, formazione, scuola e riducendo le tasse sul lavoro, non mettendo nuovi paletti come nel Decreto Dignita o con misure esclusivamente assistenzialiste come il Reddito di cittadinanza. Per generare ricchezza servono investimenti, non regalare soldi per restare a casa”, avverte.

“In Veneto la non-azione del governo sta bloccando l’Alta Velocita, c’e poi il caso Cav con 300 milioni di investimenti sulla rete stradale che rischiano di saltare: sono opere indispensabili per lo sviluppo e la competitivita del territorio. A lanciare l’allarme sui pericoli che l’Italia sta correndo grazie all’improvvisazione dell’esecutivo Salvini-Di Maio non e solo il Partito Democratico – sottolinea Moretti – ma anche le categorie sociali ed economiche, come ha ribadito il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas. ? evidente che e impossibile correggere la rotta con un governo guidato da due partiti che non vanno d’accordo su niente. E l’imminente campagna elettorale per le Europee non potra che peggiorare la situazione ‘.

(Adnkronos)