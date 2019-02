Nazionale, Mancini per stage convoca Quagliarella

Calcio





Roma, 1 feb. (AdnKronos) – A oltre due mesi di distanza dal successo (1-0) in amichevole con gli Stati Uniti grazie al gol messo a segno nel finale di gara da Matteo Politano, la Nazionale si ritrovera’ lunedi’ 4 e martedi’ 5 febbraio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Un breve raduno che permettera’ al ct Roberto Mancini di rivedere gli azzurri e iniziare a preparare i primi due incontri delle European Qualifiers’ con Finlandia e Liechtenstein, in programma rispettivamente sabato 23 marzo (ore 20.45) allo stadio Friuli’ di Udine e martedi’ 26 marzo (ore 20.45) allo stadio Ennio Tardini’ di Parma. Il commissario tecnico ha convocato 32 calciatori: prima chiamata per il difensore del Parma classe ’99 Alessandro Bastoni, mentre torna a vestire la maglia della Nazionale Fabio Quagliarella, protagonista di una stagione esaltante e attuale capocannoniere della Serie A con 16 reti.

(Adnkronos)