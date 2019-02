Agromafie: lunedi 4 febbraio a padova incontro coldiretti veneto

Padova, 1 feb. (AdnKronos) – L’ ‘agropirateria ‘ internazionale fattura oltre 100 miliardi di euro utilizzando impropriamente bandiera, parole, colori, localita, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all’Italia per prodotti taroccati che non hanno nulla a che fare con la realta nazionale. Da non trascurare in particolare il ruolo della criminalita organizzata che a piu livelli cerca di impadronirsi del controllo di un volume d’affari impressionante.

La Fondazione ‘Osservatorio sulla criminalita nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare ‘, promossa e istituita da Coldiretti da ormai cinque anni, sta operando in un momento in cui nel nostro Paese sta crescendo la consapevolezza che il ‘made in Italy ‘ agroalimentare si misura ogni giorno con le difficolta legate alla sua unicita.

L’agricoltura e l’alimentare, ricorda Coldiretti, sono infatti considerate aree prioritarie di investimento dalla malavita che ne comprende la strategicita in tempo di crisi perche del cibo, anche in tempi di difficolta, nessuno potra fare a meno, ma soprattutto perche consente di infiltrarsi in modo capillare nella societa civile e condizionare la vita quotidiana della persone in termini economici e salutistici. Gli ottimi risultati dell’attivita di contrasto confermano la necessita di tenere alta la guardia e di stringere le maglie ancora larghe della legislazione con la riforma dei reati in materia agroalimentare.

