Agromafie: lunedi 4 febbraio a padova incontro coldiretti veneto (2)

(AdnKronos) – Di tutto questo si parlera, con il contributo di numerosi esperti in materia, nell’incontro in programma lunedi 4 febbraio, dalle ore 14.30, nella Sala Conferenze del Centro ‘Alla Stanga ‘ a Padova, sul tema ‘La tutela del Made in, strumenti operativi di intervento rapido su mercati nazionali ed esteri ‘, promosso dalla Regione del Veneto con Coldiretti Veneto.

A portare i saluti saranno Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova; Antonio Santocon,presidente della Camera di Commercio di Padova e Francesco Cera,direttore del Maap di Padova. Introduce i lavori Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Veneto, mentre il prof. avv. Saverio Marini dell’Universita di Roma ‘Tor Vergata ‘ coordinera i contributi e moderera l’incontro. Intervengono la dottoressa Luisa Venier dell’Autorita Europea Sicurezza Alimentare EFSA, il consigliere Andrea Baldanza della Corte dei Conti e componente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Agromafie, il prof. Marcello Maria Fracanzani, della Corte Suprema di Cassazione e componente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Agromafie. Le conclusioni sono affidate a Giuseppe Pan, assessore regionale all’agricoltura.

