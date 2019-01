Veneto: regione presenta piano contro la poverta venerdi 1 febbraio (2)

(AdnKronos) – “Il piano veneto di contrasto alla poverta – ricorda l’assessore Lanzarin – ha una dote finanziaria di 13,2 milioni di euro per il reddito di inclusione e di 1,3 milioni di euro per i senza dimora. Prevede la mappatura locale dei bisogni e delle risorse e nella messa in rete di pubblico e privato, attraverso la costituzione di nuclei operativi d’ambito (Noa) che dovranno assumere la regia degli interventi di sostegno e contrasto alla poverta, secondo una logica integrata di presa in carico delle persone e dei nuclei familiari”.

“Grazie alla sinergia tra politiche per la casa, interventi per l’infanzia, fondi per l’occupazione e iniziative per il recupero degli sprechi alimentari, il piano reginale potra arrivare a mettere in movimento risorse complessive per quasi 100 milioni di euro”, conclude.

