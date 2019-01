Veneto: donazzan, ”assegno per il lavoro’ gia attivato per 11.301 disoccupati nel 2018′ (2)

(AdnKronos) – A fine 2018 gli assegni rilasciati dai Centri per l’Impiego in Veneto sono stati 13.863. Una volta ricevuto l’assegno i disoccupati hanno 30 giorni di tempo per scegliere l’ente accreditato presso il quale usufruire dei servizi di ricollocamento previsti. Al 31 dicembre gli assegni attivati erano l’82 per cento del totale, con picchi mensili registrati tra settembre e novembre. Piu della meta degli assegni attivati, precisamente 56 su 100, si e tradotto in un contratto di lavoro stipulato: nel 31% dei casi si tratta di un contratto a tempo determinato o di durata superiore ai 6 mesi.

I beneficiari dell’assegno sono in prevalenza italiani (80 per cento), con piu di quarant’anni di eta (il 75%), ripartiti pressoche in ugual misura tra uomini (49%) e donne (51%). Il 35 % dei destinatari percepisce un ammortizzatore sociale, quasi sempre si tratta della Naspi. Degli oltre 100 enti di formazione accreditati che hanno aderito all’iniziativa, in nove hanno attivato il 70 per cento degli assegni: ai primi posti ci sono Gl Group (1672 assegni attivati), Umana (1449) ed Enaip Veneto (1042).

‘Con questa misura – prosegue l’assessore – abbiamo voluto intraprendere una via diversa dalle politiche assistenziali che supportano economicamente il disoccupato senza incentivarlo ad attivarsi nella ricerca di un lavoro. Ben piu importante, invece, e fornire alle persone senza lavoro gli strumenti per una ricollocazione stabile e duratura. ? chiaro che i servizi erogati devono essere efficaci ed e per questo che con l’Assegno per il lavoro il rimborso agli enti e riconosciuto solo a risultato occupazionale raggiunto ‘.

(Adnkronos)