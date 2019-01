Maltempo: assessore veneto, 15 mln a bando a giugno per ripristino dei boschi (2)

(AdnKronos) – “I bandi verranno aperti a fine primavera, in accordo con gli operatori e i tecnici di riferimento del settore forestale – precisa l’assessore – al termine delle operazioni di mappatura del territorio e di rilievo fotografico, quando le condizioni metereologiche consentiranno l’esatto censimento delle azioni locali”.

Potranno concorrere all’assegnazione dei 15 milioni di euro messi a disposizione dal Psr veneto i progetti relativi a tre tipi di intervento: ripristino delle foreste e dei boschi danneggiati da calamita, fitopatie e eventi climatici; sostegno agli investimenti per aumentare la resilienza e il pregio ambientale delle foreste: e, infine, miglioramento delle tecnologie forestali di trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi.

“Mi auguro che il prossimo ciclo di programmazione della politica agricola comunitaria, che dovra essere varata dopo il voto europeo di fine maggio – conclude Pan – consideri nel proprio orizzonte strategico anche la salvaguardia dei patrimoni forestali e la valorizzazione dell’ambiente montano. Il Veneto ha dato prova sinora, con il ciclo di programmazione 2014-2020, di considerare il mantenimento delle attivita del settore primario in contesti montani un obiettivo chiave per lo sviluppo dell’intero territorio regionale. Ricordo che oltre un terzo delle risorse dell’attuale Psr sono state destinate, direttamente o indirettamente, allo sviluppo dell’economia montana. Ma l’impatto dei cambiamenti climatici sta determinando una condizione di fragilita dell’ambiente rurale, non solo nelle ‘terre alte’, e a nuove emergenze, che devono orientare i decisori delle nuove politiche agricole comunitarie verso una gestione integrata delle priorita e dei programmi di investimento”.

