Export: intesa spaolo, distretti del nordest a quota 25 mld e +1,6 p.c. (5)

Ripresa dei distretti del Trentino-Alto Adige grazie alla meccatronica. E' tornato in territorio positivo l'export distrettuale del Trentino-Alto Adige, grazie alla brillante performance nei primi 9 mesi del 2018 dei due distretti della filiera metalmeccanica: +13,2% per la Meccatronica di Trento (in ulteriore accelerazione nel terzo trimestre 2018) e +6,9% per la Meccatronica dell'Alto Adige. Per i distretti dell'agroalimentare, le Marmellate e i succhi di Frutta del Trentino-Alto Adige hanno riportano una crescita pronunciata (+9,2% pari a +21,9 milioni di euro) che non e sufficiente a riassorbire le pesanti diminuzioni dell'export dei distretti delle mele (-65,8 milioni per le Mele dell'Alto Adige e -31,8 milioni per le Mele del Trentino) e dei Vini e distillati di Bolzano (-14,2% milioni di euro), sui quali hanno influito le riduzioni subite in Belgio e nei Paesi Bassi. I Vini e distillati di Trento hanno replicato i valori esportati nel 2017 (+0,7%), mentre i Salumi dell'Alto Adige hanno segnato una lieve flessione (-1,0%). Negative anche le variazioni dei distretti del Sistema Casa: -4,2% per il Legno e arredo (anche se nel terzo trimestre si e notata un'inversione di tendenza positiva) e -1,4% per il Porfido di Val di Cembra.

La Filiera del Mobile porta la crescita maggiore al Friuli-Venezia Giulia. Infine per i distretti del Sistema Casa del Friuli-Venezia Giulia sono stati tre trimestri di crescita sostenuta sui mercati internazionali, dove le esportazioni sono aumentate complessivamente di 31,3 milioni di euro (pari a +2,7%) grazie alle Sedie e Tavoli di Manzano (che si e messo in evidenza come migliore distretto: +4,5%), seguito dagli Elettrodomestici di Pordenone (+4,2%) e dal Mobile di Pordenone (+1,1%).

Tutti i distretti dell’agroalimentare hanno fornito un contribuito positivo alla crescita regionale (+7,7 milioni di euro pari a +2,7%), spinti dal traino del distretto piu piccolo, il Prosciutto di San Daniele cresciuto a doppia cifra (+12,3%) seguito dal Caffe di Trieste (+1,4%) e dai Vini distillati del Friuli (+1,2%). Il distretto della Meccanica di Udine e Pordenone chiude i primi 9 mesi in sostanziale stabilita rispetto l’anno precedente (-0,2%), ma presenta una accelerazione di crescita nel terzo trimestre, grazie al rafforzamento nel mercato tedesco e alla ripresa di quello statunitense, unitamente a nuove importanti commesse in Cina.

