Raffica di vortici ciclonici

Roma, 28 gen. (AdnKronos) – Settimana ricca di sorprese con vortici ciclonici a ripetizione, gelide correnti in discesa dall’Artico e il ritorno della neve fino a quote di pianura. Correnti piu’ fredde e instabili in discesa dal Polo Nord raggiungeranno il nostro Paese nelle prossime ore, dando vita a un peggioramento con precipitazioni intense sui settori tirrenici tra Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Calabria e Sardegna. Qualche debole piogge tra Romagna e Marche, avvisano gli esperti del team de ‘ILMeteo.it’.

Dopo una breve tregua prevista martedi’, gia’ dalla notte dello stesso giorno un nuovo impulso gelido in arrivo dal Nord Europa portera’ un’ondata di maltempo: dando uno sguardo agli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo (ECMWF) si puo’ un “veloce passaggio instabile con nevicate fino in pianura tra Piemonte, Lombardia e province occidentali dell’Emilia. Anche Milano – dicono gli esperti – potrebbe quindi rivedere la neve con alcuni cm di accumulo e temperature decisamente fredde. Non e’ escluso che i fiocchi possano scendere fin sulle coste della Liguria”. La perturbazione poi scivolera’ verso il resto dell’Italia con “rovesci e temporali, localmente intensi, in particolare su Toscana, Lazio, Campania, Calabria e sulle due Isole Maggiori. Abbondanti nevicate sull’Appenino oltre i 500/600 metri”. Tra venerdi’ 1 e sabato 2 febbraio, infine, una vasta area depressionaria in arrivo dal Polo Nord fara’ il suo ingresso sull’Italia facendo peggiorare rapidamente le condizioni meteo. “Mancano ancora diversi giorni ma – conclude il team de ‘IlMeteo.it’ – al momento i nostri modelli indicano la possibilita’ di abbondanti nevicate fin sulla pianura Al Nord Ovest con accumuli superiori ai 20 cm a Torino e Milano. Il vortice ciclonico poi si approfondira’ sul Mar Tirreno, richiamando umidi ed instabili correnti di Libeccio che forniranno ulteriore carburante all’ondata di maltempo che investira’ buona parte delle Regioni del Centro Sud con rovesci e temporali intensi”.

(Adnkronos)