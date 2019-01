25/01/2019 – N.

LUNEDI A MESTRE GLI AGRITURISMI DI COLDIRETTI IN RIUNIONE PER DISCUTERE DELLA LEGGE REGIONALE, PETIZIONE #STOPCIBOANONIMO E PROGETTO “PIT STOP DEL BENESSERE”

25 gennaio 2019 – Terranostra, l’associazione degli agriturismi di Coldiretti Veneto, riunisce gli associati Lunedi 28 gennaio prossimo alle ore 9.30 a Mestre nella sede di Via Torino, 180. Al centro dei lavori la legge regionale che disciplina il settore compresa la pesca e l’ittiturismo. Il presidente regionale anche nazionale, Diego Scaramuzza, impegnato nella promozione dell’ospitalità in campagna interverrà sulle iniziative programmate: dall’accademia italiana degli agrichef alla petizione #stopciboanonimo.

Tra le iniziative di futuro realizzo anche il pit stop del benessere: ”Una nuova sfida che abbraccia atleti, lo sport di massa, il paesaggio e la bontà agroalimentare – spiega Scaramuzza alla guida di 600 realtà targate Coldiretti -. Sfruttando la presenza capillare delle nostre fattorie – aggiunge – proponiamo alle associazioni del sistema un accordo affinché la sosta sotto un portico, tra gli alberi dei cortili, anche la fornitura di uno spuntino da trasporto o l’abc necessario alla ripartenza in bici, a piedi, in canoa lungo i fiumi sia garantita secondo i principi del km zero. Mettiamo a disposizione pure la mappa dei Mercati di Campagna Amica per far la spesa di tipicità nei centri storici dove gli appassionati del cammino di gruppo si danno appuntamento”.

(Coldiretti Veneto)