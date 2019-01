Lavoro: apindustria vicenza, chi decide deve confrontarsi con le parti sociali

Vicenza, 28 gen. (AdnKronos) – ‘In Italia questo vecchio proverbio riesce ad essere sempre di attualita ‘ e la battuta d’esordio di Flavio Lorenzin, Presidente di Apindustria Confimi Vicenza. ‘Mi sto riferendo- prosegue – agli effetti che il Decreto Dignita sta avendo sul mercato del lavoro: 30700 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nel 2018 in Veneto, in larghissima parte ri-collocazione di personale con contratti a termine scaduti, assunti si a tempo indeterminato, ma non dalle aziende quanto da agenzie di lavoro interinale che poi collocano le persone in ‘staff leasing ‘ (nome tecnico: somministrazione a tempo indeterminato)”, spiega.

“Ma e proprio impossibile in Italia creare o almeno preservare – perche c’erano – norme che permettano alle imprese di organizzare con serieta, autonomia gestionale, semplicita la gestione delle maestranze di una azienda? – sottolinea – Condivido il pensiero dell’Assessore regionale Donazzan: sono di gran lunga preferibili le stabilizzazioni ‘vere ‘, quelle fatte dalle imprese che, dopo un periodo di reciproca conoscenza tramite contratti a termine o somministrazione, assumono il lavoratore e lo fanno diventare elemento organico della propria squadra. Ritengo peraltro che l’inserimento stabile in azienda sia comunque una garanzia in piu in tema di sicurezza sul lavoro e lotta agli infortuni. Invece la demolizione del Jobs Act ha portato nuovamente ad una enorme diffidenza in fase di assunzione, con imprenditori spaventati dal rischio di contenzioso”, avverte.

(Adnkronos)