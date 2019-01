Manovra: fim cisl, in veneto a rischio 9.700 posti di lavoro

Venezia, 25 gen. (AdnKronos) – La produzione di auto coinvolge, in Veneto, 176 aziende che fatturato circa 2,8 miliari di euro e occupano 9.700. Aziende di diversi settori, dal tessile al metalmeccanico, collocate soprattutto tra Vicenza, Padova e Treviso e attive nella componentistica: tessuti per i sedili, fari, elettronica, meccanica e altro ancora. ‘Nella produzione di un’auto la componentistica copre 80% del lavoro – spiega Massimiliano Nobis- e il Veneto, con la Lombardia, e la regione dove piu si lavora sia per FCA che per le marche tedesche ‘.

“L’impatto dell’ecotassa sulle auto, cosi come disposta dalla Legge di Bilancio 2019 del governo gialloverde, e causa di preoccupazione”, spiega la Fim del Veneto. Una preoccupazione che il segretario della Fim Cisl regionale spiega cosi ‘Partiamo dalla considerazione che questa tassa esiste solo in Italia e che, mettendo in conto anche la seconda faccia della medaglia, cioe il bonus, la differenza di costo per chi acquista un’auto nuova puo arrivare a 8.500 euro. Un differenziale importante in grado di influire molto sulle scelte del consumatore”.

“Il punto e che il malus, la tassa finalizzata a scoraggiare l’acquirente, riguarda molte automobili prodotte in Italia e che hanno un buon mercato nel nostro Paese, a partire da diversi modelli FCA- Fiat, compresi quelli per cui lavora l’indotto veneto. Viceversa, quelle piu favorite dal bonus, sono tutte fabbricate all’estero. Ecco perche abbiamo chiesto al governo di ripensarci, trovando soluzioni che tengano conto anche degli interessi italiani ‘, sottolinea. Nobis annuncia anche una prossima azione di sensibilizzazione sul tema verso la Regione del Veneto.

