“L’antropologia dell’imprenditore veneto”. Incontro il 14 febbraio

giovedi 14 febbraio, alle ore 16:00 la Sala dei Giganti del Palazzo del Liviano ospitera’ l’evento “Antropologia dell’imprenditore veneto. Talento e impresa, tra individualismo e collaborazione”.

Carlo Carraro, direttore scientifico Fondazione Nord Est, introdurra’ Telmo Pievani, filosofo della scienza ed evoluzionista, che approfondira’ la figura dell’imprenditore del Nord Est, territorio che si e’ sempre distinto per una dinamica imprenditoriale piuttosto originale, attiva, geniale per molti aspetti, ma riottosa alla collaborazione. La risposta agli stimoli e’ straordinaria, ma si fatica ad innescare le dinamiche di sistema capaci di rendere stabili anche le migliori esperienze d’impresa.

Dove nasce questa attitudine degli imprenditori veneti a produrre? E la loro spiccata propensione all’individualismo? Quali sono le leve su cui agire per stimolare l’economia veneta a consolidarsi e a generare valore in un quadro economico sempre piu’ integrato e soggetto a concorrenza, facendo tesoro dei talenti presenti sul territorio senza isolarli in contesti non collaborativi?

Dopo l’intervento di Telmo Pievani ci sara’ spazio per una tavola rotonda con Arturo Lorenzoni, vicesindaco del Comune di Padova, Antonio Santocono, presidente Camera di Commercio Padova; Maria Cristina Piovesana, presidente vicario Assindustria Venetocentro; Alessandro Banzato, Acciaierie Venete; Giorgio Brunetti, professore emerito dell’Universita’ Bocconi, e Marina Salomon, imprenditrice.

L’evento, a ingresso libero su prenotazione fino a esurimento posti, e’ organizzato da Comune di Padova, Universita’ di Padova, Assindustria Venetocentro e Camera di Commercio di Padova.

Per prenotazioni compilare l’apposito form online.(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190125/comunicato-stampa-lantropologia-dellimprenditore-veneto-incontro-il-14-febbraio