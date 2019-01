Kaspersky Lab e Starmus Festival insieme per promuovere la scienza e ispirare i giovani

(Roma, 25 gennaio 2019) – Starmus Festival V riunisce una platea di relatori ‘stellari – per celebrare il cinquantenario dal primo sbarco sulla Luna e per attirare l’attenzione sulla necessita’ di una maggior trasparenza e di una collaborazione internazionale per aiutare a risolvere le questioni globali. Kaspersky Lab supportera’ il Festival per il terzo anno consecutivo.

La quinta edizione di Starmus si terra’ all’ETH Zurich (Politecnico Federale di Zurigo) in Svizzera dal 24 al 29 giugno 2019. Illustri scienziati, artisti, leggendari esploratori dello spazio e astronauti delle missioni Apollo parteciperanno per ‘ispirare – ed educare la nuova generazione di menti eccezionali ed esploratori e per dare nuova vita allo spirito della scoperta. Kaspersky Lab, sostenitore dello Starmus Festival dal 2016, portera’ avanti il suo obiettivo e il suo impegno, ‘salvare il mondo – .

Lo scopo di Starmus e’ motivare ed educare la nuova generazione di esploratori e far nascere in loro lo spirito della scoperta, grazie a una serie di conferenze focalizzate sul futuro dell’umanita’. In linea con il tema, Kaspersky Lab spieghera’ come l’educazione, la trasparenza e la collaborazione senza confini nazionali possano rendere il mondo (e in particolare il cyberspazio) un posto migliore e piu’ sicuro per tutti.

Kaspersky Lab crede che, in un mondo ultra-connesso, il futuro digitale dell’umanita’ esiga trasparenza e fiducia. In linea con questa convinzione, l’azienda ha lanciato nella seconda meta’ del 2017 la Global Transparency Initiative, che include il Transparency Center di Zurigo inaugurato a novembre, all’interno del quale i clienti possono verificare le informazioni sul codice dei prodotti dell’azienda e sulla loro sicurezza, nel caso in cui ne facessero richiesta.

Commentando la partnership, Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky Lab, ha detto: ‘E’ entusiasmante collaborare con il Festival, dal momento che mette insieme scienziati illustri e artisti – alcune delle menti piu’ fulgide del mondo – per parlare di scienza e di come essa riguardi noi tutti. In linea con la nostra missione di salvare il mondo dalle minacce informatiche, questa conferenza e’ il palco ideale per educare la prossima generazione su come proteggere se stessi dalle cyberminacce e per far pensare agli scenari del futuro. –

Garik Israelian, astrofisico e fondatore di Starmus Festival, ha aggiunto: ‘Siamo felici del fatto che Kaspersky Lab, una delle aziende di cybersecurity piu’ orientate verso il futuro, sia nostro partner per il terzo anno consecutivo. L’azienda si unira’ a noi per celebrare la scienza. Insieme possiamo stimolare le persone a fare nuove scoperte. –

Informazioni sull’evento, compresa la modalita’ di acquisto dei biglietti, sono disponibili all’indirizzo www.starmus.com.

Informazioni su Kaspersky LabKaspersky Lab e’ un’azienda di sicurezza informatica a livello globale che opera nel mercato da oltre 21 anni. La profonda intelligence sulle minacce e l’expertise di Kaspersky Lab si trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi di nuova generazione per la protezione di aziende, infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Piu’ di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere cio’ che e’ per loro piu’ importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Informazioni su StarmusDal momento in cui il primo Homo Sapiens ha alzato lo sguardo verso il cielo pieno di stelle, siamo rimasti rapiti dalla vastita’ del cosmo. Anche oggi rimaniamo spaesati dall’immensita’ dello spazio, specialmente dal momento che, grazie ai nostri progressi in fisica e astronomia, siamo consapevoli delle straordinarie distanze, anche delle stelle piu’ vicine. Creato da Garik Israelian, ricercatore all’Istituto di Astrofisica delle Isole Canarie (IAC), lo Starmus Festival combina scienza, arte e musica e include presentazioni di astronauti, cosmonauti, vincitori di Premi Nobel e figure illustri dalla scienza, cultura, arti e musica. Le conferenze Starmus coinvolgono anche premi Nobel, ricercatori di spicco, intellettuali, uomini e donne di scienza, cultura, arti e musica per condividere la loro conoscenza e le loro esperienza nella ricerca comune per le risposte alle grandi domande di oggi. Per maggiori informazioni: https://www.starmus.com.

