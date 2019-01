Infrastrutture: apindustria vicenza, su valdastico nord governo da i numeri (2)

(AdnKronos) – “Quindi, l’utilita del completamento dell’opera dovrebbe essere parametrata sul numero di automezzi che oggi arrivando dai paesi balcanici, Friuli, Veneto orientale e Romagna devono andare fino a Verona per imboccare l’Autobrennero”, spiega il Apindustria Vicenza.

“Non parliamo poi del beneficio che il completamento dell’opera (in sinergia con la Pedemontana) porterebbe alle province di Vicenza e Treviso, che ricordo essere esportatrici verso il Nord Europa della gran parte della loro produzione industriale”, prosegue. “Quindi, il risparmio di tempo si coniugherebbe con una significativa riduzione di consumi di carburante e, di conseguenza, con un impatto positivo sulle emissioni inquinanti. Considerando poi la possibilita di una efficace gestione della tratta in tunnel per intercettare ed abbattere gli inquinanti, l’impatto ambientale potrebbe essere ancora migliore”, avverte.

“Concludo riprendendo il tema, orgogliosamente ribadito dai politici trentini secondo i quali l’opera serve solo al Veneto: vorrei far notare loro che forse anche i trentini devono spostarsi; le imprese di quel territorio hanno capito da tempo che l’aureo isolamento non e piu un valore da molto tempo e forse anche la politica di quel territorio dovrebbe prenderne atto ‘, conclude il presidente di Apindustria Vicenza.

