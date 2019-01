Imprese: confartigianato veneto, inascoltati su legge riforma (2)

(AdnKronos) – Di piu per Bonomo ‘a nulla sono valse le nostre puntuali e precise richieste di delimitare con certezza l’ambito applicativo e di escludere ‘i piccoli ‘ dai nuovi obblighi che, per altro, penalizzano proprio quelle imprese che sono in straordinaria crescita +1600% in meno di 20 anni. Come non sono state ascoltate le nostre richieste di un periodo di transizione di 5 anni come avviene nel resto d’Europa in barba ai principi dello Small Business Act e contro tutti i participi di semplificazione tanto sbandierati da questo Governo ‘. ‘Come troppo spesso accade – spiega Bonomo-, i positivi intenti del Legislatore su cui si basano gli interventi normativi, si traducono in nuovi adempimenti burocratici e costi per le imprese ‘.

‘Pur condividendo l’intento di creare e incentivare una gestione piu oculata delle imprese -afferma Bonomo-, e innegabile che cio provochera un aumento di costi per le aziende anche di 4-5 mila euro all’anno. Ci siamo opposti con forza all’abbassamento cosi drastico dei limiti dimensionali e tentato, con proposte di emendamento al decreto, di evitare che il calcolo del superamento si basasse su bilanci i cui esercizi sono ormai chiusi ‘.

