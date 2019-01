Infortuni: cgil, in veneto oggi due gravissimi incidenti, e ora di dire basta

Venezia, 24 gen. (AdnKronos) – “Due gravissimi incidenti sul lavoro sono avvenuti stamattina in Veneto. Il primo e costato la vita a un operaio di 37 anni folgorato nel cantiere della Pedemontana nel vicentino; il secondo ha ridotto in condizioni gravissime un operatore ecologico schiacciato tra una gru ed un cassone a Cavallino Treporti. ? il momento di dire basta!”, esclama il segretario generale della Cgil del Veneto, Christian Ferrari che chiede alla Regione “una convocazione urgente poiche nessuno degli impegni assunti e stato rispettato. Un richiamo anche alle imprese” e annuncia che una nuova mobilitazione verra messa in cantiere “a meno che non si verifichi una svolta”, avverte.

(Adnkronos)