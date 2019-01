Veneto: consiglio regionale, si a videosorveglianza asili e rsa

Venezia, 22 gen. (AdnKronos) – Nella seduta di oggi il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a larga maggioranza, con 38 voti favorevoli e 2 astenuti, il PDLS ‘Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole d’infanzia nonche presso le Strutture Socio Assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio’. La Proposta di Legge Statale ha l’obiettivo primario di prevenire e contrastare le pratiche di abuso fisico e psichico nei confronti di soggetti deboli.

Alla luce degli innumerevoli episodi di maltrattamento perpetrati a danno di minori, anziani e disabili compiuti all’interno di Strutture, pubbliche e private, quali asili nido, scuole per l’infanzia o strutture socio assistenziali di cui gli stessi sono ospiti, il PDLS vuole far si che tali strutture siano dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso che garantiscano la loro sicurezza ed al contempo la tutela della riservatezza.

L’installazione di un sistema di videosorveglianza costituirebbe, da un lato, un elemento di maggiore tranquillita per le famiglie e, dall’altro, un deterrente per evitare ogni eventuale tipo di abuso da parte di soggetti che operano in tali strutture o, addirittura, di soggetti esterni.

