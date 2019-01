Conferenze stampa: Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica. Presentazione dell’edizione 2019

Diffondere tra i giovani una cultura tecnico-scientifica e far conoscere Padova come una delle citta’ simbolo della scienza e del trasferimento tecnologico: questi sono gli obiettivi del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica, promosso dal Comune di Padova-Assessorato alla cultura, evento che da tredici anni seleziona i migliori libri del settore pubblicati in Italia nel biennio precedente. Le case editrici candidate, la composizione della Giuria e gli appuntamenti legati al Premio saranno presentati nel corso di una conferenza stampa

martedi 22 gennaio, alle ore 11:15

sala Giulio Bresciani Alvarez – Palazzo Moroni

Interverranno:

Andrea Colasio, assessore alla cultura

Fabrizio Dughiero, prorettore al Trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese dell’Universita’ di Padova

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

