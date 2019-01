Trenitalia: unioncamere veneto, tutti mobilitati per ripristino venezia – roma

Venezia, 18 gen. (AdnKronos) – “Prendiamo atto della nota delle Ferrovie dello Stato a proposito del treno diretto che dal Veneto arrivava a Roma e che e stato unilateralmente soppresso, ora apprendiamo, per motivi di diseconomicita. Senza polemica, rileviamo che per il ripristino di quel treno si sono mobilitate tutte le categorie economiche, i sindacati, i consumatori, gli ordini professionali, le istituzioni, i sindaci della citta, gli uomini d’affari i parlamentari della Repubblica appartenenti a diversi schieramenti, gli opinion leader della Regione. Sbaglieremo, ma non sembra questo il segnale di quel pieno favore della clientela di cui la nota di Ferrovie si fregia”. Lo sottolinea, in una nota, il presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza.

“In merito all’economicita, non ci pare che il pulpito di Ferrovie sia proprio quello piu adatto per parlarne a ragion veduta, tanto meno al popolo delle 560mila imprese che ogni giorno producono economia reale e non assistita”, polemizza Pozza.

(Adnkronos)