UPA Padova: Allerta rossa e limitazioni del traffico

Attive le deroghe per carico e scarico. Il Presidente Boschetto: “I blocchi comportano un rilevante danno imprenditoriale”

Continuano, almeno fino a lunedì 21 gennaio, le limitazioni del traffico dovute all’allerta rossa, scattata nel Comune di Padova e in molti Comuni della provincia, a causa dell’alta concentrazione di Pm10 nell’aria per oltre dieci giorni consecutivi.

Il semaforo rosso comporta il divieto di circolazione per:

• veicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1,

• veicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4,

• motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell’01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.

Le limitazioni vengono applicate da lunedì a domenica dalle 8:30 alle 18:30; solo per i veicoli commerciali diesel Euro 4 la limitazione è dalle 8:30 alle 12:30.

LA DEROGA PER CARICO E SCARICO

Tuttavia, è bene ricordare che, anche a livello rosso, è prevista

deroga alla limitazione alla circolazione per le operazioni di carico e

scarico per i veicoli commerciali (N1, N2, N3), alimentati a gasolio ed

omologati Euro 4, nella fascia oraria 8.30 – 11.00 (ordinanza sindacale

34 del 28/09/2018 art. 1bis lettera w).

Tutte le informazioni in merito a questa deroga sono disponibili al seguente link:

L’OPINIONE DEL PRESIDENTE ROBERTO BOSCHETTO

In questi giorni il Presidente di Confartigianato Imprese Padova Roberto Boschetto ha sottolineato più volte, con forza, la situazione di grande difficolta che le limitazioni comportano per gli artigiani: “Ricordo che gli imprenditori utilizzano l’autoveicolo come uno strumento di lavoro. Quindi il blocco comporta per loro un rilevante danno imprenditoriale”.

I CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DEI VEICOLI COMMERCIALI

Ricordiamo, inoltre, che fino al 28 febbraio è possibile fare domanda di contributo per la sostituzione dei veicoli commerciali. La Regione Veneto, grazie a un bando emanato nell’ottobre scorso, mette a disposizione diecimila Euro per quanti volessero acquistare veicoli non inquinanti. Confartigianato Padova ha attivato uno specifico servizio di assistenza per la presentazione delle domande di contributo.

LE CONVENZIONI PER L’ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI

L’associazione mette a disposizione, inoltre, vantaggiose convenzioni con diverse case automobilistiche, per l’acquisto di veicoli commerciali.

