Veneto: per il nono anno consecutivo a picco la natalita

Venezia, 17 gen. (AdnKronos) – Per il nono anno consecutivo calano le nascite in Veneto: nel 2017 sono 36.596, il 25% in meno rispetto al 2008; la fase di declino della natalita innescata dalla crisi avviatasi nel 2008 sembra quindi aver assunto caratteristiche strutturali.

In generale in Italia lo squilibrio generazionale ha raggiunto dimensioni tali che per la prima volta il numero di nati e sceso sotto quello degli ottantenni. Per restare al Veneto, gli 80enni sono 38.681, oltre 2mila in piu dei nati nel 2017!

E’ una delle sottolineature presenti nel numero di gennaio del “Bollettino socio-economico del Veneto – I principali dati congiunturali”, il periodico trimestrale realizzato dall’Ufficio di Statistica della Regione che analizza gli indicatori di congiuntura maggiormente rappresentativi della situazione veneta.

