Universita: padova al top per partenze e arrivi erasmus (2)

Secondo l'ultima analisi dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire (Miur), nell'anno accademico 2017/18 l'Universita di Padova e in vetta alla classifica regionale per partenze Erasmus all'estero con 1.870 studenti; seguono l'Universita Ca' Foscari e l'Universita degli Studi di Verona, rispettivamente con 799 e 631 studenti; dall'Universita IUAV di Venezia sono partiti in 351. I 17 istituti veneti partecipanti a Erasmus+ hanno dato l'opportunita a 3.825 studenti di studiare o svolgere un tirocinio all'estero.

La partecipazione nel Veneto rappresenta il 10,2% della mobilita complessiva, tenuto conto dei 37.602 studenti partiti dagli istituti italiani. L’Universita degli Studi di Padova, inoltre, da anni ricopre un ruolo importante a livello europeo dal momento che e quarta nel ranking internazionale per numero di studenti Erasmus partiti (dopo l’Alma Mater di Bologna, l’Universidad de Granada e l’Universidad Complutense de Madrid).

