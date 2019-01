Intesa spaolo: gros-pietro a padova presenta il fondo di beneficenza (4)

(AdnKronos) – ‘Negli incontri con gli imprenditori veneti emerge con grande forza la propensione all’innovazione e all’internazionalizzazione che fanno di questa area una delle piu importanti per lo sviluppo del nostro Paese. Il Veneto rappresenta anche per il nostro Gruppo un territorio importante a cui dedicare un’attenzione particolare svolgendo a pieno il nostro ruolo di banca per l’economia reale, a sostegno delle imprese e delle famiglie. – ha affermato il presidente Gros-Pietro – Intesa Sanpaolo vuole anche garantire il proprio impegno solidale nell’aiutare le persone in difficolta. Grazie ai risultati economici e alla solidita della nostra banca possiamo infatti sostenere progetti, come quello del CUAMM presentato oggi, a favore delle persone piu fragili ‘.

Ha sottolineato don Dante Carraro che “Il nostro grazie va, innanzitutto, al presidente Gros-Pietro e a quanti di Intesa Sanpaolo hanno creduto in noi. Quando nel 2015 Intesa Sanpaolo, che sostiene direttamente progetti nei paesi poveri, ha deciso di fare questo pezzo di strada insieme a Medici con l’Africa Cuamm e stato per noi un grande aiuto, perche ci ha permesso di dare una risposta al grave bisogno in cui si trovava l’ospedale di Lui, in Sud Sudan. Dopo tre anni, i risultati si toccano con mano, perche l’ospedale ha visto aumentare il numero delle donne a cui e stato garantito il parto assistito e dei bambini nati e curati. ‘

(Adnkronos)