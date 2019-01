Intesa spaolo: gros-pietro a padova presenta il fondo di beneficenza (3)

(AdnKronos) – Il primato del Veneto che vede la regione in ambito europeo con valori che superano quelli medi tedeschi, per vocazione manifatturiera e propensione all’export, trova la sua forza propulsiva nella struttura economica territoriale stessa, dove opera una fitta rete di imprese distrettuali in grado di creare la quasi totalita del saldo commerciale manifatturiero (15,7 miliardi di saldo commerciale nel 2017 pari all’86% del saldo commerciale manifatturiero) e ottenere importanti vantaggi competitivi in termini di qualita del prodotto, flessibilita produttiva, personalizzazione e creativita di progettazione.

A seguire il presidente Gros-Pietro ha partecipato alla prima riunione di insediamento del Consiglio del territorio Veneto, designato lo scorso dicembre dal Consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo. Tale organismo ha un ruolo di raccordo con il territorio e compiti di natura consultiva nei confronti principalmente del direttore regionale.

Questa visita rappresenta una conferma della particolare attenzione che il Gruppo Intesa Sanpaolo ha verso il territorio e gli incontri sono stati l’occasione per riflettere sulle tematiche legate all’attuale situazione economica e sulle proposte per rafforzare e rilanciare il tessuto produttivo del Veneto.

(Adnkronos)