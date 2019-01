Autonomia: moretti (pd veneto), ‘si conferma un grande bluff’

Venezia, 16 gen. (AdnKronos) – ‘L’autonomia si conferma ogni giorno che passa un grande bluff. Finora Zaia ha dato i numeri sul residuo fiscale e le risorse che sarebbero tornate indietro: prima 21 miliardi, poi 15. Soldi che il Veneto non avra mai. Il ministro Stefani ha smascherato la balla dei 9/10 delle tasse da trattenere sul territorio, mentre di costi standard non si parla piu. Anche su date e competenze stiamo assistendo a un rimpallo di responsabilita che e diventato una barzelletta. Peccato non faccia ridere. Eppure questa volta, grazie al ‘Governo amico’ le cose sarebbero dovute andare diversamente ‘. ? quanto afferma la consigliera del Partito Democratico del Veneto, Alessandra Moretti a proposito della trattativa romana per l’autonomia dopo che il primo step fissato per ieri dal premier Conte non e stato rispettato.

‘Alla fine della fiera forse i veneti non riusciranno ad avere indietro neanche i soldi destinati a un referendum inutile, visto che l’Emilia ha avviato un dialogo col Governo a costo zero. Soldi spesi bene soltanto per la Lega che e riuscita a farsi pagare con risorse pubbliche la propria campagna elettorale ‘, conclude.

(Adnkronos)