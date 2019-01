Vajont: consiglio regionale veneto, ‘giornata del ricordo della tragedia’

Venezia, 15 gen. (AdnKronos) – Nella seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimita il PdL 361, primo firmatario Gabriele Michieletto (ZP), che istituisce la ‘Giornata in ricordo della tragedia del Vajont’ e il riconoscimento ‘Memoria Vajont’.

“Con questa Proposta di Legge – spiega il consigliere regionale Michieletto – si dispone l’istituzione della ‘Giornata in ricordo della tragedia del Vajont’, che dal 2019 ricorrera il 9 ottobre, al fine di commemorarne le vittime della tragedia che si e consumata il 9 ottobre 1963, al fine di esprimere solidarieta ai comuni che furono colpiti dall’evento ed ai superstiti, per sensibilizzare la comunita regionale e le istituzioni su un disastro ambientale provocato dall’uomo, in quanto l’infrastruttura non avrebbe dovuto essere collocata in quel posto, e affinche simili tragedie non abbiano piu a ripetersi”.

“Inoltre, la Giunta regionale, col parere della competente Commissione consiliare, disporra annualmente un programma di interventi celebrativi con cui, in particolare: promuovere iniziative per mantenere viva la memoria del Vajont, in collaborazione con Autonomie Locali ed altri Enti Pubblici, con gli Istituti del sistemo educativo di istruzione e formazione, le Universita, gli Enti culturali e le associazioni interessate – sottolinea – concorrere, mediante la concessione di contributi, alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre e manifestazioni aventi ad oggetto il temo della Giornata; prevedere la premiazione di tesi di laurea sulla ‘Memoria del Vajont’, perche il ricordo di quel disastro ambientale rimanga vivo soprattutto tra le giovani generazioni”.

(Adnkronos)