Smog: upa padova, da stop a euro 4 danni pesanti per chi lavora (2)

(AdnKronos) – Tenuto conto, poi, che l’inquinamento atmosferico deriva solo in minima parte dagli scarichi degli autoveicoli ad uso commerciale, ma in gran parte da altre fonti, Confartigianato Padova chiede una deroga per i veicoli commerciali Euro 3 ed Euro 4, anche in caso di semaforo rosso: ‘Abbiamo riscontrato una grande disponibilita da parte dell’Amministrazione comunale di Padova, che ci ha garantito la circolazione, aprendo due finestre negli orari di blocco, in caso di semaforo arancione – spiega Boschetto – ora chiediamo una deroga, anche in caso di semaforo rosso ‘.

Vi e poi il problema del rinnovamento del parco veicoli commerciali e dei suoi costi: ‘Noi la nostra parte l’abbiamo fatta – puntualizza Boschetto -. Negli ultimi anni abbiamo stipulato accordi con le principali case automobilistiche, per garantire ai nostri associati l’acquisto di veicoli commerciali a prezzi calmierati. Inoltre, Ebav, l’ente bilaterale per l’artigianato veneto, ha messo a disposizione contributi per l’acquisto di nuovi autoveicoli aziendali. Ma questo non basta, le nostre aziende stanno gia facendo i conti da anni con la crisi, spesso non possono permettersi ulteriori costi. Ed un blocco cosi rigido ci preoccupa molto ‘.

