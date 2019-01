Informazioni Coldiretti

N. – 11/01/2019

OCM VINO, INVESTIMENTI PER LE CANTINE, DOMANDE ENTRO IL 15 FEBBRAIO

C’è tempo fino al 15 febbraio per partecipare al bando Ocm Vino della Regione del Veneto per sostenere gli investimenti nelle aziende vitivinicole annualità 2019. L’importo a bando è di 9,2 milioni di euro, ripartito in egual misura tra aziende agricole e agroindustriali. L’importo massimo di spesa per le imprese agricole sarà di 200 mila euro, non si tiene conto del tetto di spesa di 600 mila euro con il PSR degli ultimi 4 anni.

La misura, per le aziende vitivinicole, prevede l’erogazione di un aiuto agli investimenti, corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale, per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione.

Ricordiamo che ai fini del bando sono ammissibili le spese sostenute per:

– acquisto di botti in legno ivi comprese le barriques, per l’affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG) e attrezzature per lo stoccaggio, fermentazione, spumantizzazione dei vini (cisterne, fermentini, autoclavi);

– acquisto attrezzature per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli, comprese le relative componenti impiantistiche necessarie per garantirne l’utilizzo, atte a svolgere le seguenti operazioni: pigiatura/ diraspatura; pressatura; filtrazione/ centrifugazione/flottazione; concentrazione/arricchimento; stabilizzazione;

– refrigerazione; trasporto materie prime, prodotti e sottoprodotti: pompe, nastri, coclee; dosaggio di elementi (O2, SO2, ecc); imbottigliamento; confezionamento;

– automazione magazzino; appassimento uve;

– acquisto attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico – fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni;

– allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra-aziendali: acquisto di attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli, nel limite massimo di spesa di 600 €/mq;

– acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a :gestione aziendale, controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto, sviluppo di reti di informazione e comunicazione, commercializzazione delle produzioni.

Per la corretta presentazione delle domande e per tutte le altre informazioni sul bando le aziende possono rivolgersi quanto prima agli Uffici di Zona di Coldiretti Padova.

==> SCARICA QUI IL BANDO OCM INVESTIMENTI

– AZIONE A: INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE VITIVINICOLE

– AZIONE B: INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE

(Coldiretti Padova)