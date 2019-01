Night Bus, arrivano a Padova gli autobus notturni a chiamata

Arrivano a Padova gli autobus notturni a chiamata.

Dal 19 gennaio, in via sperimentale fino alla fine di settembre, sara’ attivo il servizio Night Bus, realizzato da Comune di Padova e Universita’ in collaborazione con Busitalia Veneto.

Dalle ore 21:00 alla mezzanotte tutti i giorni e fino alle ore 3:00 il mercoledi , venerdi e sabato sara’ possibile prenotare un bus indicando la fermata di partenza e quella di arrivo attraverso una app per smarphone e tablet, chiamata appunto Night Bus.

“Attiviamo un servizio che ci era stato richiesto piu’ volte e che mancava – commenta il sindaco Sergio Giordani – L’obiettivo per noi non cambia, e’ quello di rendere la citta’ piu’ vivibile giorno e notte anche attraverso un’offerta sempre piu’ puntuale e moderna di trasporto. Questo servizio e’ gia’ attivo in altre citta’ italiane ed europee ed ha dimostrato di soddisfare una fascia di utenza che per tante ragioni, di sera, non usa o non dispone dell’auto. A Padova ospitiamo decine di migliaia di studenti universitari che sono certamente molto interessati ad avere la possibilita’ di utilizzare il bus anche la sera. Questa soluzione permette di offrire e rendere sostenibile un servizio notturno che altrimenti senza questa flessibilita’ sarebbe troppo costoso in relazione ai passeggeri trasportati” .

“Il servizio che andiamo a cofinanziare testimonia la nostra attenzione nel favorire una sempre migliore qualita’ della vita ai nostri studenti – spiega il rettore dell’Universita’ di Padova, Rosario Rizzuto – Crediamo fortemente nelle potenzialita’ della sperimentazione di un servizio di trasporto pubblico ecologicamente sostenibile, sicuro e accessibile anche in orario serale. Penso, ad esempio, a studenti e studentesse che arrivano tardi in Stazione o che si fermano, anche dopo cena, in aula studio. Un servizio utile non solo agli studenti, ma a tutta la cittadinanza. Per l’Ateneo tutto quanto aumenta il welfare studentesco e’ fondamentale: cosi’ i nostri iscritti potranno vivere a pieno la loro esperienza universitaria, profondamente radicata nel territorio che li ospita” .

“Come Amministrazione continuiamo a credere e ad investire sul trasporto pubblico locale – spiega il vicesindaco Arturo Lorenzoni – Grazie alla collaborazione con l’Universita’ siamo riusciti a realizzare questo importante servizio, atteso e da piu’ parti richiesto. L’utilizzo dei bus a chiamata in orario notturno e’ una soluzione dal costo particolarmente contenuto per gli utenti capace di andare incontro ai bisogni di tutti i cittadini. Un servizio utile anche e soprattutto per le studentesse che potranno disporre di un mezzo sicuro per muoversi in citta’ la sera. Si tratta di un modo nuovo per la citta’ di intendere il servizio di trasporto, uno stimolo e un’opportunita’ per utilizzare delle alternative all’auto privata e siamo certi che incontrera’ il favore degli utenti” .

NIGHT BUS

Il servizio sara’ effettuato da navette da 9 o 16 posti.

Per usufruirne l’utente dovra’ scaricare l’applicazione Night Bus sul proprio device e inserire i propri dati.

Dopo la registrazione, sara’ possibile prenotare un viaggio fino a una settimana prima della partenza (o richiedere l’arrivo di un mezzo il piu’ presto possibile) inserendo nell’app la posizione di partenza e di arrivo. L’app comunichera’ la richiesta all’autista del mezzo in quel momento piu’ vicino e aggiornera’ l’utente sugli eventuali tempi d’attesa.

Le posizioni di partenza e di arrivo saranno tutte le fermate del servizio di trasporto pubblico locale urbano di Padova, tranne quelle del tram.

L’accesso al mezzo e’ riservato ai soli utenti registrati (per una maggiore sicurezza di tutti i passeggeri).

Il costo di ciascuna corsa sara’ di poco superiore al prezzo del biglietto del trasporto pubblico urbano (1,50 euro).

In una prima fase il pagamento sara’ effettuato a bordo, in contanti, all’arrivo della navetta, direttamente all’autista, successivamente sara’ possibile anche con una carta di credito collegata all’account Night Bus.

Il servizio sara’ attivo dal 19 gennaio, le corse potranno essere prenotate attraverso l’applicazione Night Bus da mercoledi 16 gennaio.

Non sono previste agevolazioni per gli abbonati al servizio di trasporto pubblico diurno.

L’utente che effettuera’ un certo numero di prenotazioni a vuoto (3) sara’ inserito in una black list e non potra’ piu’ accedere al servizio. E’ possibile disdire la prenotazione fino a quindici minuti prima.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190114/comunicato-stampa-night-bus-arrivano-padova-gli-autobus-notturni-chiamata