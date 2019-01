Goleada Inter, nerazzurri ai quarti di Coppa Italia

Calcio





Roma, 13 gen. (AdnKronos) – Sei a due al Benevento e l’Inter passa ai quarti di finale di Coppa Italia, dove l’attende il match con la Lazio. Nerazzurri in vantaggio subito, al 3 minuto con Icardi su rigore. Gia’ al 7 raddoppia Candreva e sul finire del primo tempo, al 46 , tris firmato da Dalbert. Stesso copione nel secondo tempo, dopo tre minuti Lautaro Martinez fa poker. Il Benevento accorcia con Roberto Insigne al 13 della ripresa, ma al 21 ancora Lautaro Martinez va in gol per il 5-1. Bandinelli per i sanniti porta a 5-2 il risultato al 29 ma in pieno recupero Candreva sigla il definitivo 6-2.

