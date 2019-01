SNAI, Coppa Italia: Sampdoria-Milan, “2” con riserva. Tutti gli occhi su Higuain: un gol a 2,50

(Milano, 11 gennaio 2019) – La squadra di Gattuso e’ leggermente favorita a 2,50, il successo dei blucerchiati sale a 2,80 – In bilico la sfida tra Torino e Fiorentina: successo granata a 2,40, blitz viola a 3,00.

Milano, 11 gennaio 2019 – Sfida sul filo negli ottavi di finale in Coppa Italia tra Sampdoria e Milan. Le due squadre sono vicinissime in campionato (quinti i rossoneri con 31 punti, settimi i blucerchiati con 29) e lo sono altrettanto nell’analisi delle probabilita’ effettuata dai trader SNAI. Leggermente sfavoriti i blucerchiati, che negli ultimi dieci anni non hanno brillato nelle sfide giocate a Marassi contro i rossoneri: il bilancio e’ di due vittorie, quattro ko e altrettanti pareggi. Il successo della squadra di Marco Giampaolo, dunque, si gioca a 2,80, sale a 3,35 la quota sul pareggio mentre il blitz di Gattuso e’ proposto a 2,50. Simile (e buona) la media gol di entrambe le formazioni considerando tutte le competizioni: la Samp tra campionato e Coppa Italia, viaggia a 1,65 reti a incontro, il Milan si ferma a 1,52. Una gara con almeno tre marcature complessive (scommessa Over) e’ un’opzione data a 1,90. Quanto ai possibili bomber, da una parte svetta Fabio Quagliarella, in splendida forma e dato a 2,75, il gol del riscatto di Gonzalo Higuain, in crisi e in mezzo alle voci di mercato, si gioca a 2,50. Occhio a Lucas Paqueta’, nuovo acquisto che potrebbe debuttare domani: l’esordio con gol pagherebbe 4,00.

Avanti il Toro – In bilico anche l’ottavo in calendario domenica pomeriggio tra Torino e Fiorentina, separate da appena un punto in campionato. In questo caso i precedenti fanno gioco alla formazione alla squadra di casa, visto che i viola hanno vinto solo una volta sotto la Mole negli ultimi dieci anni. Granata favoriti di poco, quindi, il successo che vale i quarti e’ proposto a 2,40, a 3,25 il pareggio, la squadra di Pioli e’ invece valutata 3,00. Analoga la differenza reti delle due: 24 segnate e 19 incassate per il Toro, 25 all’attivo e 18 al passivo in Serie A per i toscani. Un incontro con entrambe a segno pagherebbe 1,77. Anche all’Olimpico potrebbe esserci spazio per una novita’ di mercato. Luis Muriel, arrivato ai viola dal Siviglia, dato in rete a 3,50.

Roma, quota minima – Tra gli altri ottavi in calendario tra domani e lunedi’, il compito piu’ facile tocca alla Roma, contro la Virtus Entella: giallorossi a 1,17, pari a 8,00 e liguri a 14. Agevole anche il compito della Lazio, a 1,19 contro il Novara (a 7,00 la ‘X’ e a 14 il ‘2’), cosi’ come plana a bassa quota l’Inter, a 1,21 contro il Benevento. Quote facili anche per Napoli e Juve (rispettivamente a 1,40 e 1,33 con Sassuolo e Bologna) mentre e’ in bilico la sfida tra Cagliari e Atalanta: a 3,65 i sardi e la ‘X’, a 2,00 la vittoria dei bergamaschi.

