Autonomia: finco (lega), ‘fi disperata, da loro ricevuto solo bidoni sulle riforme’

Venezia, 11 gen. (AdnKronos) – “Forza Italia in Veneto e alla disperazione, e all’onorevole Brunetta dico che se oggi e in Parlamento lo deve solamente grazie alla Lega. Quindi, invece di fare polemiche inutili avrebbe l’obbligo di fare lobby territoriale, cosi da portare avanti in modo compatto l’autonomia”. Cosi all’Adnkronos il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Veneto, Nicola Finco replica duramente alle critiche dell’esponente forzista sull’andamento della riforma autonomista.

“E a Brunetta vorrei ricordare che siamo stati a lungo al governo con Forza Italia, con l’allora premier Berlusconi, e in tema di federalismo e autonomia da parte loro abbiamo ricevuto solo dei gran bidoni e non si e fatta alcuna riforma”, ribatte deciso Finco.

In ogni caso, il capogruppo del Carroccio avverte che: “Se non si fa l’autonomia tanto vale che il governo vada a casa. Se non si rispetta la volonta di due milioni e mezzo di veneti che si sono espressi per l’autonomia della Regione, allora non vale piu la regola democratica”, conclude.

(Adnkronos)