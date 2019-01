Un Anno di Pro Loco!

9 gennaio 2019

Siamo tornati! Dopo la pausa natalizia che ci ha ricaricato di energie e rallegrato con feste ed e eventi, siamo pronti a ripartire!

Ma prima di tuffarci a capofitto nel 2019, “facciamo il riassunto” delle attività e dei progetti più importanti che il comitato provinciale, assieme alle pro loco padovane, ha realizzato durante il 2018, nell’anno del patrimonio culturale.

A gennaio dell’anno scorso si concludevano la rassegna di Armonie di Voci per Il Santo Natale con intermezzo culturale, e l’itinerario “La Strada dei Presepi”.

A febbraio abbiamo partecipato al Carnevale delle Tradizioni a Venezia: nonostante la pioggia battente e il cielo tutto grigio, non sono mancati colori, sorrisi e le maschere tipiche del periodo.

La primavera ha poi portato con sé le prime attività all’aperto con “Percorsi da Vivere tra argini e sentieri”, ma anche le premiazioni del concorso “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale del Veneto” e il lancio del progetto “Slow Tourism”, realizzato con il finanziamento del GAL Patavino.

A maggio abbiamo realizzato la 21.ma Festa delle Pro Loco Padovane nella suggestiva cornice di Villa Papafava a Rovolon, che ha registrato oltre 400 partecipanti tra soci, ospiti e rappresentanti delle istituzioni, regalandoci un’edizione senza precedenti!

Con l’estate alle porte Giugno ci ha visto impegnati nella Giornata Nazionale delle Pro Loco, con oltre 300 aderenti in tutta la provincia di Padova e tante attività organizzate dalle nostre associate: ville aperte, rievocazioni storiche, riscoperta di antichi mestieri e tradizioni; visite guidate e passeggiate naturalistiche ed archeologiche. Inoltre, un tripudio di fiori e zucchero ha accompagnato le pro loco che hanno partecipato all’Infiorata di Roma in occasione dei Santi Pietro e Paolo.

Luglio è stato il mese dei corsi di formazione e delle nuove normative per le pro loco.

Dopo le vacanze estive siamo rientrati rigenerati e pronti per le tantissime attività di settembre: prima il Festival delle Pro Loco del Veneto, poi l’avvio dei Tour nella Padova Gotica dell’800. Un successo clamoroso per gli itinerari tematici alla scoperta della Padova noir, che ci hanno accompagnati con un ciclo di appuntamenti fino alla fine di novembre!

Ottobre e novembre hanno dato spazio a Spettacoli di Mistero, ma anche alla realizzazione dei video promozionali “Terracqua” e “Slowbike” e agli appuntamenti di diffusione dei risultati del progetto “Slow Tourism” finanziato dal Gal Patavino: persone e paesaggi che si intrecciano per comunicare e far conoscere un territorio, con un nuovo punto di vista. Inoltre, per un giorno ospiti del Senato della Repubblica a parlare di “Pro loco: custodi di cultura e tradizioni”.

E siamo arrivati così a dicembre con tante iniziative natalizie, nuovi adempimenti fiscali e il tesseramento per l’anno 2019.

Ed ora?! Un nuovo anno ci attende con tanti obiettivi da raggiungere e interessanti attività.

Rivivi il 2018 con noi attraverso i momenti più salienti!

(Proloco Padova)