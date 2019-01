2019: come (e quando) chiedere un contributo alla Fondazione

Il contesto

Le malattie croniche non trasmissibili rappresentano la principale causa di mortalità e disabilità a livello mondiale . Prioritari per la salute e il benessere della persona sono la loro prevenzione e controllo. Una delle cause di insorgenza è il sovrappeso in età pediatrica che in Italia è più diffuso che negli altri Paesi europei. In particolare, in Veneto, il 25% dei bambini è sovrappeso o obeso.

L’obiettivo

L’obiettivo della Fondazione è migliorare la salute e il benessere delle persone, con speciale attenzione alle nuove generazioni, promuovendo e sperimentando azioni che aumentino la loro capacità di adottare consapevolmente stili di vita corretti e di ridurre i comportamenti a rischio.

Priorità di intervento

Ruolo di innovazione

Educare i bambini e i ragazzi alla corretta alimentazione

Promuovere ricerca e prevenzione sui fattori di rischio delle malattie non trasmissibili

Ruolo di sostegno