OPV- Concerto per Gauguin

Padova, Auditorium Pollini,

giovedì 10 gennaio 2019 alle 20,45

Il

concerto è promosso insieme al Conservatorio “Pollini” e alla

Fondazione Bano in occasione della mostra Gauguin e gli Impressionisti. di

Palazzo Zabarella e realizzato grazie al sostegno del Lions Club Gattamelata.

Gli incassi andranno a sostegno del progetto “SlowDown Santa Sofia” della

Fondazione Vite Vere Down D.A.D.I.

Sarà

un concerto fuori dal comune quello che si terrà giovedì 10 gennaio alle 20.45 all’Auditorium Pollini, in cui l’Orchestra

di Padova e del Veneto diretta da Marco

Angius si confronterà con un programma tutto francese in dialogo con la

violinista Beatrice Spina.

L’evento,

organizzato con il sostegno del Lions

Club Gattamelata e la collaborazione del Conservatorio “C. Pollini” e della Fondazione Bano, nasce infatti per celebrare il passaggio a Padova della

mostra “Gauguin e gli Impressionisti.

Capolavori dalla Collezione Ordrupgaard”, incentrata proprio sulla

pittura francese del secondo ‘800. Inoltre, gli incassi della serata andranno a

sostegno del progetto “SlowDown Santa

Sofia” della Fondazione Vite Vere

Down D.A.D.I. per creare una struttura turistica ricettiva gestita da

ragazzi con sindrome di Down a Padova.

È

proprio il tema della mostra di Palazzo Zabarella a guidare la scelta del

programma, centrato su Ravel e Delius, compositori che – nelle parole

del direttore artistico e musicale dell’OPV, Marco Angius – «guardano

all’impressionismo ciascuno a modo proprio e in un periodo successivo. Anche se

non si può parlare in senso stretto di “musica impressionista”, visto che i

suoni producono sempre delle percezioni sensoriali più o meno acute, entrambi i

compositori riescono ad esaltare la componente visionaria che è insita nel

linguaggio musicale. La scena del ruscello in estate, voci di uccelli e insetti

che ronzano, suoni di ingranaggi automatici, infantili e diabolici al tempo

stesso, sono aspetti prismatici di un interesse acceso verso l’ingresso del

naturalismo “integrale” in musica».

Con

il primo brano in programma, Tzigane per violino e orchestra, Maurice Ravel ha reinterpretato gli

stilemi della musica zingara piegandone le movenze ipnotiche alla sua

personalissima estetica: ne esce un brano che via via assume tutti i colori, da

quello scuro e un po’ satanico dell’incipit all’incanto e al mistero che si

diffondono all’ingresso dell’orchestra, fino ad isole di caos timbrico

organizzato e quasi macchinale (Ravel faceva collezione di giocattoli

meccanici). Protagonista di questo brano sarà il violino di Beatrice Spina, giovanissima musicista

di Novara, nata nel 2000, che si è già affermata a livello internazionale, ha

vinto numerosi concorsi e al momento si sta perfezionando proprio a Padova con

Ilya Grubert.

Seguiranno Two pieces for small orchestra di Frederick Delius, compositore di origini inglesi ma vissuto poi in Francia e in particolare a Grez, piccola cittadina sul fiume Loing. È proprio a questo fiume che si ispira il secondo dei due pezzi, Summer night on the river, nel quale l’armonia un po’ ardita e l’orchestrazione cangiante rivelano l’influenza dei contemporanei lavori di Debussy e Ravel. Più convenzionale, ma molto raffinato ed equilibrato, il primo dei due pezzi, On hearing the first cuckoo in spring, potrebbe piuttosto essere accostato allo stile di Grieg. I due brani hanno in comune un certo carattere ondeggiante che si presta a rendere sia lo scorrere dell’acqua sia il verso sommesso del cuculo.

Rispetto

a Tzigane, il successivo brano di Ravel

in programma, Pavane pour une infante défunte ha carattere opposto: se

quello era smagliante questo invece è raccolto ed equilibrato, un esempio di

lirismo che non sfoga mai nel patetico ma rimane, per così dire, fra le pareti

di casa. Sempre all’atmosfera di un’infanzia innocente ma perturbata da presagi

scuri si può associare l’ultima opera in programma, Ma mère l’Oye di

Ravel, una sequenza di cinque pezzi infantili ispirati a racconti di Perrault,

di Madame d’Aulnoy e Madame Leprince de Beaumont e scritti originariamente per

pianoforte a 4 mani. Toni domestici e infantili che si potrebbero accostare a

quelli di uno dei quadri più belli di Gauguin in mostra a palazzo Zabarella, Il

piccolo dorme, in cui il sonno del bambino è sorvegliato – o forse

funestato – dalle sagome di uccelli scuri che spiccano sulla carta da parati e

da una sorta di bambolotto vestito da giullare che penzola dalla testiera del

letto.

Biglietto unico 20€, acquistabileonline sulla piattaforma WebTIC, presso

Gabbia Dischi (via Dante, 8) o la sera del concerto al botteghino

dell’Auditorium Pollini a partire dalle ore 20.Gli

incassi della serata saranno destinati al progetto “SlowDown Santa Sofia” della

Fondazione Vite Vere Down Dadi. Il biglietto

per il concerto dà diritto a una riduzione sull’acquisto del biglietto per la

mostra di Palazzo Zabarella (fino al 27 gennaio 2019).

