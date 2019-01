consegnato il Sigillo della Citta’ a Fabio Dattilo, nuovo capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Il sindaco Sergio Giordani, nel corso di una breve cerimonia in sala Paladin a Palazzo Moroni, ha consegnato il Sigillo della Citta’ all’ingegner Fabio Dattilo, dal primo dicembre scorso nuovo capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Dattilo, calabrese di nascita ma padovano di adozione fin dai tempi dell’Universita’ (si e’ laureato in ingegneria nel nostro ateneo nel 1981), si e’ sempre distinto per doti umane e professionali particolari che lo hanno portato nel corso della sua carriera a ricoprire importanti incarichi in tutta Italia, ma soprattutto nel Veneto dove ancora oggi vive.

“Siamo davvero contenti che le capacita’ di Fabio Dattilo, che conosco da anni e considero davvero un amico, lo abbiano portato ad un incarico cosi’ prestigioso – commenta il sindaco Sergio Giordani – e gli faccio i migliori auguri per il lavoro che lo aspetta adesso. Omaggiarlo con il Sigillo della Citta’ e’ il minimo che potevamo fare per ringraziarlo di quanto ha fatto come comandante a Padova e nel Veneto. Padova ancora una volta si conferma una citta’ che mette a disposizione del Paese persone di grande valore e questo non puo’ che essere per noi una grande soddisfazione”.(Tratto da: http://www.padovanet.it)

