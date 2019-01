Este: Teatro per famiglie 2019 al Filodrammatici

Teatro per famiglie 2019 al Filodrammatici

Domenica 13 e 27 gennaio, 10 e 24 febbraio 2019, ore 16.00

Rassegna di teatro per bambini e famiglie 2019 al Teatro dei Filodrammatici – Calle della Musica 13

Organizzazione: Comune di Este – ARTEVEN – Teatro Stabile del Veneto

13 gennaio – IL SOGNO DI TARTARUGA. Una fiaba africana

(adatto ai bimbi dai 3 anni)

Testo Liliana Letterese – Regia Andrea Lugli – Musiche Mauro Pambianchi e Stefano Sardi – Pupazzi Chiara Bettella, Liliana Letterese, Andrea Lugli

Tartaruga sognò un albero che si trovava in un luogo segreto. Sui rami dell’albero crescevano tutti i frutti della terra. Tartaruga raccontò il suo sogno agli altri animali, ma tutti risero. “E’ solo un sogno”, dicevano. Ma ai sogni occorre credere fino in fondo perché si avverino. E soprattutto non bisogna avere fretta! E Tartaruga aspettò con la sua nota pazienza, così alla fine… Il racconto di questo albero meraviglioso viene dall’Africa, una terra che immaginiamo piena di colori, di suoni e ritmi, di una natura esuberante e vitale. Ed è così che vogliamo raccontare la storia, con vivacità e tanta musica, come in un sogno. I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista. Le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età.

27 gennaio – MARCO POLO E IL VIAGGIO DELLE MERAVIGLIE (dai 5 anni)

tratto da “Il Milione” di Marco Polo – Regia e drammaturgia Luigina Dagostino, con Claudio Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martore – Elementi scenografici Dino Arru, Claudia Martore – Ideazione costumi Georgia Dea Duranti

Marco Polo ha diciassette anni, una famiglia che ammira e un tormento: la passione per i viaggi, quelli raccontati dal padre Niccolò e dallo zio Matteo, ricchi mercanti che commerciavano con l’Oriente. È un luminoso pomeriggio veneziano del 1271 e da una grande piazza adiacente al porto brulicante di colori, suoni e odori, parte la nostra vicenda: un percorso teatrale sul tema dell’esplorazione, della conoscenza e del meraviglioso. Il diario di viaggio è la cornice dentro la quale scoprire gli usi e i costumi, i diversi linguaggi, i cibi, i profumi e le musiche di chi vive in luoghi lontani dai nostri. La messa in scena è realizzata sotto forma di gioco, in cui gli oggetti scenici si trasformano negli elementi del racconto.

10 febbraio – UCCI UCCI! Pollicino e altre fiabe (dai 5 anni)

di Michele Mori e Sara Allevi – Regia Michele Mori, con Michele Mori e Anna De Franceschi

Due bambini, Emilio e Susanna, vivono la paura in modo diverso. Entrambi hanno ascoltato il racconto della fiaba di Pollicino e, nel buio della loro stanza da letto, s’immaginano l’arrivo dell’Orco. Emilio è terrorizzato mentre Susanna è eccitata e pronta ad affrontare il terribile mostro. L’importante è non dormire, per non farsi cogliere impreparati! Ma come fare? Per non addormentarsi le provano di tutte ma con scarsi risultati. Poi l’idea! L’unica cosa che può tenerli svegli è la paura stessa! Cominciano così a raccontarsi le storie che più li terrorizzano, condite da streghe, fantasmi e genitori crudeli! La paura diventa così un gioco in cui i due bambini si troveranno a recitare e inventare, fino a dimenticarsi dell’Orco, o meglio, a saperlo affrontare con il sorriso.

24 febbraio – IL MAGO DI OZ (dai 4 anni)

da “Il meraviglioso mago di Oz” di L.Frank Baum, con Daniele Debernardi

I protagonisti di questa storia sono tutti alla ricerca di qualcosa di cui hanno bisogno, e solamente il grande mago di Oz li può accontentare: Dorothy vuole tornare a casa, lo spaventapasseri ha bisogno di un cervello, l’omino di latta desidera un cuore perché pensa di essere privo di sentimenti e un leone re della foresta è alla ricerca del coraggio. Ma ahimè, si viene a scoprire che Oz non esiste, è una truffa… cosa succederà allora?



Questa storia è molto conosciuta ed è bello continuarla a raccontare per la bellezza del messaggio che racchiude: tutti possono fare tutto perché già dentro di noi ci sono le risorse per poter realizzare i nostri sogni!

Biglietto unico € 3,00. Vendita presso la biglietteria del Teatro dalle ore 15.00 (info tel. 3487221972)

