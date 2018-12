Muore per un malore, figlia di 7 anni lo veglia per un giorno

Novara, 31 dic. (AdnKronos) – Il padre e’ morto, probabilmente per un infarto, e la figlia di sette anni che era in casa con lui gli e’ rimasta accanto fino al giorno dopo. E’ accaduto venerdi’ sera a Novara. L’uomo, che aveva una sessantina d’anni, era separato dalla moglie e viveva con la figlioletta. La piccola, che pensava che il padre dormisse, si e’ addormentata.

Il giorno dopo la madre della piccola ha telefonato e quando la bambina ha risposto dicendole che non riusciva a svegliare il padre, ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 che non ha potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo per un malore. I sanitari hanno a loro volta contattato le forze dell’ordine e la polizia e’ intervenuta per gli accertamenti.

(Adnkronos)