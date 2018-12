Il Primo Gennaio Pucci a Padova, giochi e animazione per i bambini al Gran Teatro Geox

31 dicembre 2018

Il motto per il primo evento dell’anno solare è presto servito: “Chi ride il primo dell’anno ride tutto l’anno”: Il 2019 al Gran Teatro Geox di Padova parte col botto con Andrea Pucci! Dopo la grandissima richiesta per lo spettacolo di capodanno, Andrea Pucci propone un nuovo show pomeridiano per tutta la famiglia il giorno 1 gennaio.

Il suo spettacolo “IN…TOLLERANZA 2.ZERO” in programma alle 18.30 costituisce un evento speciale. Ci saranno infatti giochi e animazione per i bambini e gli spettatori potranno anche degustare una fantasia di dolci prima dell’ingresso in sala.

Anche per lo show del primo gennaio, Pucci sarà sostenuto musicalmente dalla brillante Zurawski Live Band.

