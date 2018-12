Espulsioni M5S, Di Maio: ‘Nessuno e’ indispensabile’

Roma, 31 dic. (AdnKronos) – “Tutti sono importanti, nessuno e’ indispensabile. Oggi i probiviri si sono espressi con dei provvedimenti duri e giusti. E se ci sono altri senatori o deputati che non intendono piu’ sostenere il contratto di Governo, per quanto mi riguarda sono fuori dal MoVimento, anche a costo di andarcene tutti a casa. Il rispetto degli elettori viene prima di tutto”. Lo scrive su Facebook, il vicepremier e capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, dopo la decisione dei probiviri di espellere i senatori De Falco e De Bonis e i due eurodeputati Valli e Moi.

“Quando i candidati del MoVimento 5 Stelle entrano nelle liste – ricorda Di Maio – accettano alcune regole, poche e chiare, che sono vincolanti per la loro candidatura. Tutti gli eletti del MoVimento in Parlamento hanno quindi firmato e accettato anche la regola presente nel Codice Etico, per cui i nostri parlamentari sono tenuti sempre a votare la fiducia ad un governo in cui il MoVimento e’ parte della maggioranza”.

“Nel Codice – ricorda Di Maio – c’e’ infatti scritto che i portavoce eletti si impegnano ‘a votare la fiducia, ogni qualvolta cio’ si renda necessario, ai governi presieduti da un presidente del consiglio dei ministri espressione del MoVimento 5 Stelle’. Qualcuno dopo aver ottenuto l’elezione, ha cominciato a rinnegare regole e programmi. Qualcuno crede che per il solo fatto di essere senatore allora sia indispensabile per il Governo e per questo possa trasgredire le regole che ha firmato. Non e’ cosi’. Noi siamo gente seria che rispetta gli impegni presi con i cittadini”.

