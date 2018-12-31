Montagnana: BANDO DI GARA TELEMATICA

BANDO DI GARA TELEMATICA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI “AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DEL CASTELLO DI SAN ZENO IN MONTAGNANA (PD) – SEDE IAT –
ANTICHE VIE” – PSRV 2014-2020 – MIS. 7.5.1. “INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE RURALI” – “ANTICHE VIE“
CUP C95J17000000006 – CIG 7722936067.
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